Udinese, Pozzo non convince i tifosi: «Ma pensiamo al Crotone»

UDINE. Gino Pozzo è uscito allo scoperto, ma non è riuscito a convincere del tutto i tifosi con le sue parole. É vero, però, che la maggior parte dei sostenitori friulani ha apprezzato sia il fatto che il figlio di patron Gianpaolo abbia deciso di rompere il silenzio, sia la disponibilità a rivedere le cose in prospettiva futura. «Ci ha fatto piacere che Gino Pozzo abbia parlato e si sia fatto vedere – commenta il presidente dell’Auc Daniele Muraro –. In ciò che ha detto ci sono molti concetti che condividiamo, come sulla necessità di stare uniti e di salvarci tutti assieme. I processi è giusto farli dopo. Ovviamente lui farà i suoi e i tifosi faranno i loro. Ora la cosa fondamentale è mantenere la serie A, perché in B non ci va solo la squadra, ma anche tutti noi tifosi, che vogliamo fortemente la salvezza».



E il concetto che ribadisce più volte Muraro è, però, quello della programmazione futura. «Vogliamo il cambiamento – sottolinea –, vogliamo che l'Udinese torni ad essere quella di un tempo e non quella degli ultimi quattro anni. Una cosa è certa: vigileremo. Quando i tifosi si incavolano lo fanno per amore della maglia, altrimenti ci sarebbe solo indifferenza. Se alziamo la voce è per l'Udinese non contro l'Udinese. Se siamo riusciti a portare tanti tifosi allo stadio anche domani, nonostante dieci sconfitte consecutive, il malcontento e la paura generale, penso sia un segnale preciso. Ora attendiamo che le parole di Gino si trasformino in fatti».Questa è quindi la posizione della tifoseria organizzata dei club, mentre non ne hanno ancora presa una gli ultras bianconeri. Le parole di Pozzo junior sembrano al momento non aver suscitato alcuna reazione tra il popolo della Nord, che sa benissimo non sia questo il tempo degli stravolgimenti e che è necessario ora attendere la fine dei giochi (e infatti oggi andranno a seguire l'allenamento della squadra per "esortarla" a dare il massimo).Decisamente molto critici, invece, sono i commenti sui social network. Attraverso il computer i tifosi sono stati davvero duri con le dichiarazioni del dirigente bianconero, accusato di essere "uscito allo scoperto" troppo tardi e di essere uno dei principali colpevoli della debacle friulana, attribuita dal popolo di Facebook a una rosa non competitiva. Davvero quasi nessuno attraverso i tanti post sulla pagina del Messaggero Veneto ha apprezzato le parole di Gino Pozzo, attaccato pure sull'ipotesi di mantenere la rosa inalterata anche dopo un'eventuale retrocessione.