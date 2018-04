Verso la sfida decisiva con il Crotone, Oddo carica i suoi: "Ragazzi, giocate con coraggio"

UDINE. «Andiamo in campo e vinciamo la partita». La conferenza stampa di vigilia di Udinese-Crotone comincia con questo pensiero firmato Massimo Oddo.

Il tecnico bianconero è bello carico e a questo punto l’augurio è che lo siano anche i suoi giocatori che dopo la coraggiosa prova con il Napoli «nella quale avevamo tanto da guadagnare e poco da perdere» devono ripetersi contro i calabresi. «Ai ragazzi — spiega Oddo — chiederò di giocare con coraggio. Napoli e Crotone sono due squadre molto diverse, sia dal punto di vista tecnico che tattico, noi dovremo essere bravi ad andare in campo e giocare con la massima umiltà ma anche andando avanti».

La formazione da schierare contro i calabresi è già bella e fatta nella testa del tecnico. «Larsen, Behrami e Lasagna sono da valutare ancora, ma se danno garanzie giocheranno sicuramente, in caso contrario punterò su altri ragazzi che peraltro hanno dimostrato di darmi le giuste garanzie».

Sulla visita di Gino Pozzo e l’incontro tra il "presidente" e la squadra Oddo commente: «Ha parlato, ha detto le cose che doveva dire. Possono sembrare normali e scontate ma dette da chi comanda possono risultare importanti. Ho visto Pozzo jr sereno e convinto che la squadra darà la risposta che si aspetta».

Il suo futuro è legato al verdetto di questa domenica. In caso di sconfitta, non è una novità, Oddo potrebbe essere

esonerato. «Io a queste cose non penso — conclude —, le mie energie sono tutte indirizzate alla preparazione della partita. Le parole di Pozzo su questo argomento sono comunque palesi. Non sarà comunque un esonero a cambiare la mia carriera. Io continuerò ad andare avanti per la mia strada».