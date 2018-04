C’è la Samb. Pordenone, ora o mai più

PORDENONE. Rossitto o Capuano, chi ringhierà di più? Oggi al Bottecchia la sfida tra Pordenone e Sambenedettese mette di fronte due allenatori di temperamento, che hanno fatto della schiettezza un loro marchio di fabbrica. Nel caso del tecnico dei marchigiani, a volte anche troppo. Alcuni suoi proverbiali “sfoghi” , infatti, sono stati talmente coloriti da diventare gettonatissimi nei social. Ma Capuano è pure allenatore di grande esperienza, che ha saputo risvegliare l’entusiasmo del caldo tifo della Samb, ottenendo 35 punti in 20 partite, valsi l’attuale seconda piazza, alle spalle (meno 6) del Padova.



Test. Per il Pordenone, reduce dal “punticino” di Vicenza, servito solo in parte a lenire la delusione per il ko dell’Euganeo e ad alimentare le speranze di playoff, un bel banco di prova. Il penultimo della cosiddetta stagione regolare. Due partite, entrambe al Bottecchia: la prima oggi, la seconda il 6 maggio con il Renate. Sei punti a disposizione, che potrebbero essere indispensabili per entrare nella top ten del campionato e dunque negli spareggi-promozione. Tenendo a bada le rimonte di Albinoleffe e Ravenna, rispettivamente a meno 2 e meno 3 dai ramarri. Ma con una gara in più a disposizione.



Artiglieria. L’importanza della posta in palio consiglia a Rossitto di schierare l’artiglieria pesante. Dovrebbe vedersi dal via il tridente sulla carta titolare, quello composto da Berrettoni, Gerardi e Nocciolini, con cui il tecnico cittadino ha affrontato (con ottime indicazioni) la seconda parte dell’ultima trasferta di Vicenza. Ma a prescindere da chi si prenderà sulle spalle l’attacco neroverde, ci sarà da scardinare una squadra solida. E soprattutto una difesa ben collaudata, la migliore del girone (con 25 reti al passivo), assieme a quelle di Padova e Alto Adige.



Tifo. Il pubblico neroverde sente la sfida, sia perché potrebbe essere un crocevia decisivo sulla strada dei play-off, sia perché ultimamente al Bottecchia la squadra di Rossitto diverte, segna e vince. Il ricordo più recente risale allo spettacolare 4-3 inflitto alla Reggiana, ovvero la squadra che sta lottando punto a punto proprio con la Sambenedettese per la seconda piazza del girone. Oggi sugli spalti del velodromo cittadino si attendono circa 1.400 persone, di cui un centinaio in arrivo da San Benedetto del Tronto.



A vista. Un orecchio alla gara del Pordenone riserveranno i tifosi del Padova, che vincendo a Fermo, qualora la Samb non sbancasse il Bottecchia, sarebbe matematicamente promossa in serie B. Ma fermare la squadra di Capuano, meglio ancora batterla, per il Pordenone è un’esigenza che esula dai desideri degli altri: uscire dalla zona playoff, infatti, sarebbe un pessimo sipario per la stagione della magica notte di San Siro.



Le ramarre. Intanto è aria di derby per il Pordenone femminile, alle prese quest’oggi con la trasferta più breve dell’anno per rendere visita al Permac Vittorio Veneto. Una sfida con diversi precedenti, ma soprattutto contro diverse ex-ramarre, guidate per giunta in panchina dall’ex tecnico Fabio Toffolo, al timone dell’allora Graphistudio per due stagioni di serie A. Solo la matematica tiene ancora aperte le possibilità delle neroverdi di aggancio al terzo posto della Fortitudo Mozzecane, che a quattro giornate dal termine hanno un gap di undici punti,

mentre i soli due di distacco del team vittoriano, quarto, fanno pendere la bilancia delle motivazioni in favore delle padrone di casa. Si comincerà regolarmente alle 15: “mistress” Sara Di Filippo dovrà rinunciare all’indisponibile Piazza.©RIPRODUZIONE RISERVATA