Udine si sbarazza di Imola e aggancia il quarto posto

UDINE. La Gsa chiude nel migliore dei modi la regular season, aggancia il quarto posto e si regala un ottavo di finale play-off contro la regina di coppa Tortona. Nel match casalingo contro Imola i bianconeri dominano per larghi tratti la partita, sfruttano il favore dell’Alma e compiono l’aggancio al quarto posto. Contro Tortona avrà una serie con le prime due gare in casa, oltre all’eventuale “bella”.



La cronaca. Coach Lardo deve rinunciare a Benevelli, rimasto ai box a causa di un attacco influenzale, e propone nel quintetto iniziale Caupain, Dyker, Raspino, Diop e Pellegrino. Il più lesto a entrare in clima partita, come accade spesso in questa stagione, è Dykes, autore di 4 punti in striscia per il 4-0 Gsa.

Imola già in vacanza? Non proprio, perché subito dopo gli emiliani danno il via alla sagra del tiro da tre, e con Wilson, Bell (due triple) e Alviti colpiscono a ripetizione per il 6-12 biancorosso.



Udine incassa senza scomporsi troppo, Diop è molto vivace in attacco ed è proprio lui a firmare il canestro con tiro libero aggiuntivo nel contro break Apu di 9-0 che vale il nuovo vantaggio bianconero.

Sorpassi e controsorpassi si susseguono per tutto il primo quarto, ed è all’inizio della seconda frazione che si assiste al primo allungo significativo. Caupain cambia marcia, apre e chiude il parziale di 10-1 in cui trovano posto anche le firme di Pinton (da tre) e Mortellaro: 28-21 Gsa al 13’.



Imola, però, non ha ancora voglia di chiudere baracca e burattini e accomodarsi sotto l’ombrellone: dentro l’area non incide, allora avanti a colpi di triple, con Alviti e Wilson che piazzano la sesta e la settima bomba della gara su 18 tentativi.

Se da una parte del campo Imola fatica da sotto (complice l’assenza di Maggioli) e va a nozze da fuori, dall’altra parte c’è una Gsa che sa far male da sotto, ma non ci prende quasi mai dalla lunga distanza. Mortellaro, Diop e Pellegrino provano a scrollarsi di dosso l’Andrea Costa, Bell tanto per cambiare sgancia una tripla e si va al riposo sul 38-37.

All’Apu non basta il controllo dei tabelloni (24-13 i rimbalzi al 20’), è evidente che per chiudere la pratica devono calare le percentuali ospiti da oltre l’arco.



Durante l’intervallo c’è tempo per buttare un occhio ai risultati degli altri campi: Trieste vince largamente su Montegranaro, Verona conduce con qualche affanno su Roseto. Sono i risultati che s’incastrano a perfezione per far accomodare la Gsa sulla quarta poltrona del girone Est, la notizia può dare ulteriore energia positiva ai bianconeri.

L’avvio del terzo quarto, infatti, è uno show udinese. Caupain fa 2 su 2 dalla lunetta, Diop apre e chiude un contropiede con palla rubata, dai e vai con Dyles e schiacciata, lo stesso Dykes va da tre.

Quando Pellegrino realizza un incredibile tap-in dopo errore dalla lunetta di Raspino, il vantaggio Gsa raggiunge per la prima volta la doppia cifra (48-38). Il traguardo s’avvicina, la circolazione di palla in attacco è buona, infatti Pellegrino viene pescato in assoluta libertà per un'altra schiacciata di potenza.



Pratica sbrigata? Macchè. Imola non vuole saperne di mollare, Bell da tre è una sentenza e basta un attimo per passare dal 50-40 al 50-45 del 25’.

Lardo non gradisce e spende un timeout per cercare di sistemare le cose. Si riparte e l’Apu restituisce il minibreak di 5-0 con un’altra schiacciata di Pellegrino e tripla di Caupain, ma il botta e risposta continua con Imola che porta a 11 il numero delle triple con Alviti, 57-55 al 28’ e tutto o quasi da rifare. Serve un ultimo sforzo, soprattutto in difesa.



Arriva nei primi 4’ dell’ultimo quarto, a Imola vengono concessi la miseria di 2 punti, Mortellaro e Pellegrino continuano a dominare l’area e un ritrovato Pinton piazza la seconda tripla del match: 71-60 e Gsa che stavolta offre la sensazione di essere in pieno controllo.

Quando al 37’ Dykes sale in cielo per la seconda stoppata nel giro di due minuti

il palasport Carnera si alza per un’ovazione fa partire la ola. Mancano 2’32”, sul 78-66 la pratica è archiviata e si possono sbirciare gli altri risultati sugli smartphone.

Trieste vince, Verona idem. È fatta, la Gsa è quarta. Ai play-off ci sarà da divertirsi.