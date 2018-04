Udinese ko, centinaia di tifosi bloccano i cancelli dello stadio. Ferito uno steward. Oddo al capolinea, è già totonome - Foto

CRISI UDINESE, CHE COSA SAPPIAMO

L'Udinese perde contro il Crotone 1-2: è l'undicesimo ko consecutivo per i bianconeri

Nel dopopartita nè Oddo nè membri della squadra bianconera si sono presentati in sala stampa.

Centinaia di tifosi si sono radunati davanti ai cancelli dello stadio per contestare la squadra

Quattro supporters sono riusciti a sfondare il muro degli steward e ad entrare dentro. Volevano introdursi dentro gli spogliatoi ma sono stati fermati dalla security. Nello scontro uno steward è rimasto ferito.

"Perdete, restate". I tifosi resteranno fuori dallo stadio e proveranno a impedire l'uscita della squadra in segno di protesta

Il direttore generale Collavino ha dichiarato: "Ci prendiamo 24 ore di tempo per decidere"

Oddo sembra essere arrivato al capolinea. Già si parla di Mandorlini e Stramaccioni

Presente allo stadio solo Gianpaolo Pozzo

LE PROTESTE FUORI DALLO STADIO



Tanta delusione e tanta rabbia davanti ai cancelli dello stadio Friuli. I tifosi hanno bloccato i cancelli per non far uscire i calciatori dell'Udinese. Quattro ultras hanno sfondato il controllo degli steward e sono entrati nei cancelli di ingresso dello stadio riservati alle autorità e alla stampa. Sono stati raggiunti dalla sicurezza e ricondotti fuori: hanno provato a raggiungere lo spogliatoio o parlare con qualcuno dei dirigenti.



Le forze dell'ordine sono intervenute per calmare gli animi. Molti cori dei supporters, soprattutto contro la proprietà e Gino Pozzo, ritenuto dai tifosi il primo tra i responsabili della situazione. Centinaia di tifosi protestano anche davanti al carraio sud. Aspettano qualche dichiarazione da parte della società, un piano d'azione per non retrocedere in serie B.



L'intenzione sarebbe quella di tenere la squadra all'interno dello stadio per garantire la sicurezza ed evitare gli scontri con i tifosi. Ieri gli ultras si erano presentati all'allenamento per invitare la squadra a vincere e a non tradire la fiducia dei supporters.



All'uscita del pullman del Crotone i tifosi hanno applaudito la squadra avversaria.

COLLAVINO: "CI PRENDIAMO 24 ORE DI TEMPO" «Siamo terribilmente dispiaciuti per questa situazione, siamo consapevoli della gravità del momento. So che tutti si aspettano qualche segnale in questo frangente, però riteniamo di non prendere alcuna decisione a caldo, quindi ci riserviamo 24 ore per comunicarvi quelle che saranno le nostre decisioni in merito e per il prosieguo», ha ribadito il dg bianconero Collavino anche in sala stampa.

«La situazione è particolarmente delicata, ripeto siamo molto dispiaciuti per questa undicesima sconfitta. Tuttavia riteniamo che ci siano ancora le condizioni per poter raggiungere la salvezza, abbiamo ancora 4 partite, abbiamo un margine di sicurezza rispetto alla terzultima, quindi siamo ancora noi padroni del nostro destino nonostante le difficoltà», ha aggiunto chiarendo che è stata una decisione della società quella di non far parlare «né Oddo né i giocatori. Ho preso io la parola a nome della società quindi questi sono i pensieri che volevamo esprimere».

Il direttore generale dell'Udinese ha manifestato anche la solidarietà a uno steward rimasto ferito da un tifoso durante le proteste post partita. «Sono stato informato che è stato aggredito uno steward, c'è molta amarezza in noi per questo fatto, come società desidero esprimere la nostra solidarietà per questo ragazzo che è rimasto ferito e allo stesso tempo desidero ringraziare gli altri steward che hanno svolto il servizio in maniera esemplare, insieme a tutte le forze di polizia. Non siamo abituati a situazioni di questo tipo, i tifosi dell' Udinese sono sempre stati particolarmente corretti, si sono contraddistinti per civiltà. Questo è un fatto molto grave», ha concluso.

Oggi per il dopopartita per conto dell'Udinese non parleranno né il tecnico Massimo Oddo né qualcuno della squadra bianconera. Lo ha reso noto un portavoce della società sportiva che poco prima delle 18 è sceso in sala stampa per avvertire i giornalisti. I giornalisti erano rimasti in sala stampa dopo aver seguito la conferenza dell'allenatore della squadra ospite, Walter Zenga, e attendevano il tecnico bianconero.



Il dg Franco Collavino ha dichiarato: "Ci prendiamo 24 ore di tempo per decidere cosa fare"

ODDO APPESO A UN FILO



Gino Pozzo, che non era presente allo stadio (pare sia rientrato sabato in Inghilterra) per il momento non ha preso alcuna decisione sul futuro dell'allenatore. Massimo Oddo è appeso a un filo, al momento il tecnico è ancora chiuso all'interno dello stadio a parlare con i dirigenti. Si fanno i nomi di Mandorlini e Stramaccioni, peraltro ancora legato contrattualmente allo Sparta Praga, come possibili sostituti ma al momento non è stata presa alcuna decisione. In calo le quotazioni di Reja. Come già anticipato dirigenza, staff tecnico e squadra sono ancora chiuse all'interno dello stadio.



LA CRONACA DELLA PARTITA

Anche il Crotone passa al Friuli e non si arresta la serie nera dell’ Udinese. I calabresi vincono 2-1 una sfida con in palio punti importanti per la salvezza.

Si tratta dell’undicesima sconfitta consecutiva per i bianconeri, la quinta di fila in casa, mentre i rossoblù non potevano fare di meglio dando continuità all’importante pari con la Juve. Oddo deve rinunciare as Angella ma può riproporre Stryger Larsen, Behrami e Lasagna nell’undici di partenza anche se i tre sono reduci da malanni muscolari; nel consueto 3-5-2 l’escluso eccellente è Jankto. Zenga si affida al 4-3-3 con Simy confermato dopo il gol alla Juve e nel tridente con lui ci sono Trotta e il rientrante Nalini.

L’ Udinese la sblocca subito e al 6’ passa in vantaggio grazie a Lasagna che stoppa il pallone e con una gran girata di sinistro infila Cordaz nell’angolino destro; decimo gol per lui. Immediata la replica e il pareggio del Crotone al 7’: iniziativa di Nalini che da sinistra supera un avversario e crossa in mezzo per Simy lesto ad anticipare Samir con il destro vincente. La partita si mantiene gradevole con le due squadre che non si tirano indietro. Al 17’ altra bella iniziativa del Crotone con Trotta che a destra si libera di Fofana, entra in area e poi si vede ribattuta la sua conclusione da Danilo. Al 36’ altro insidioso cross dalla sinistra di Nalini, ma questa volta Simy è anticipato da Nalini. Ancora Crotone al 39’ con un sinistro di prima intenzione di Mandragora che finisce sopra la traversa. Il primo tempo si chiude 1-1.



Al 7’ della ripresa il primo cambio del match lo decide Oddo che inserisce Zampano al posto di un poco brillante Widmer che nel primo tempo aveva sofferto non poco. All’11’ cross pericoloso di Rohden da destra e bravo Larsen che legge bene e anticipa Ceccherini. Al 15’ Crotone vicino al vantaggio: angolo da sinistra di Barberis, Simy salta più in alto di tutti e di testa manda di un soffio il pallone a lato. Al 17’ Jankto rileva Maxi Lopez tra i friulani. Al 20’ primo cambio anche per Zenga che richiama l’ottimo Nalini per dare spazio a Ricci. Al 26’ ultimo cambio Udinese con Balic per Behrami.

Nel Crotone dentro anche Sampirisi per Trotta al 28’ con l’intenzione di avere una maggiore copertura. Al 36’ bella giocata tra Balic e Lasagna, che liberano Fofana al tiro, destro rasoterra dal limite bloccato da Cordaz.

Quando la partita sembrava ormai incanalata sull’1-1 finale arriva l’acuto finale del Crotone. Simy riceve palla dal limite, si gira e tira di destro, deviaizone sfortunata di Samir che consegna pala a Faraoni, sinistro che non dà scampo a Bizzarri. L’ Udinese sfiora il pareggio al 44’: Fofana serve in area Lasagna che supera Capuano e con il sinistro impegna Cordaz. Sulla respinta, Fofana di testa, manda a lato.