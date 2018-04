L'Udinese richiama Delneri, ma anche il tecnico di Aquileia si tira indietro

UDINE. Prima il gran rifuto di Francesco Guidolin, poi le voci insistenti su un ritorno di Gigi Delneri su quella panchina dell'Udinese dalla quale fu cacciato a fine novembre. Poi un altro rumors che arriva dalla sede dell'Udinese, dove da giorni non vi sono certezze e un gran senso di impotenza.

A cinque giorni dalla partita col retrocesso Benevento in Campania, arriva la notizia: Gigi Delneri torna ad allenare l'Udinese. Ma è un fuoco di paglia che dura lo spazio di un mattino. Anche il tecnico di Aquileia, alla fine, declina l'offerta della società bianconera. E così siamo punto e a capo.

In mattinata era arrivata la notizia del gran rifiuto di un altro protagonista, Edy Reja, contattato più volte negli scorsi giorni: "Mi hanno contattato per risollevare l'Udinese, la squadra della mia terra. Io ringrazio la società, ma credo sia il momento di lasciare spazio ai giovani"

L'Udinese, a cominciare da domenica a Benevento, deve difendere quattro punti di vantaggio sulla Spal, attualmente terz'ultima.



La rabbia e la delusione dei tifosi dopo l'undicesima sconfitta consecutiva dell' Udinese. I supporter si sono radunati davanti allo stadio e hanno bloccato tutte le uscite, costringendo l'Udinese a rimanere all'interno del Friuli. Il ko ha creato un terremoto a livello societario e dentro la squadra: Oddo al capolinea, è già totonome per il sostituto.



La scelta della società di esonerare Massimo Oddo si è resa necessaria dopo l'undicesima sconfitta consecutiva dei bianconeri contro il Crotone domenica scorsa, 22 aprile.

In quell'occasione anche i tifosi hanno manifestato la loro rabbia e la loro delusione per i mancati risultati della squadra. Un gruppo di supporters, infatti, ha bloccato le porte dello stadio ritardando l'uscita dei giocatori dal Friuli.