Gsa verso i play-off, Diop è elettrizzato: «Partita speciale»

UDINE. Chiuso un capitolo, se ne apre un altro, anche perché l’Apu Gsa sta scrivendo davvero un pezzo di storia del basket friulano. Con i play-off di A2 raggiunti per la prima volta dalla nascita della società e uno straordinario quarto posto, i bianconeri possono iniziare a pensare concretamente alla post season.

Ma prima di tornare in palestra per preparare la serie contro Tortona, coach Lino Lardo insieme allo staff ha concesso due giorni di riposo per far smaltire alla squadra le fatiche dell’ultima settimana. Ieri sera, quindi, solo individuali per Andrea Benevelli, che sembra aver recuperato dall’attacco febbrile che lo ha tenuto lontano dal parquet domenica scorsa, per Francesco Pellegrino e per chi, come Ousmane Diop, non potendo usufruire delle ore mattutine per migliorare i fondamentali, sfrutta ogni occasione per mettersi a lavorare.

«Finito scuola - racconta il piccolo grande “Ous” prima di lasciare il Carnera - ho visto il messaggio di Lino che mi chiedeva se volevo allenarmi con lui e ne ho approfittato visto che la mattina di solito salto le sedute perché sono a scuola». Diop che, fra meno di una settimana, disputerà i suoi primi play-off senior, ha una voglia matta di giocare e di portare il proprio contributo alla squadra. Lo si intuisce dal suo sguardo e dall’intensità con cui in campo esegue gli esercizi che gli vengono proposti.



«Sono contento di far parte di questa squadra e del progetto Apu. I play-off sono importanti per tutti noi perché sono il giusto risultato al lavoro che abbiamo svolto finora, ma per me sono ancora più speciali, essendo i primi della mia carriera. Al secondo anno in A2 ho la possibilità di giocare la post-season: non posso di certo lamentarmi».

Oggi, nonostante il giorno di festa, la squadra alle 15 svolgerà la prima seduta collettiva della settimana. Ad aspettare i bianconeri c’è una Derthona che, sebbene in flessione nell’ultimo periodo, ha dimostrato di poter mettere in campo un basket spumeggiante e d’alti livelli.

«Sono una buona squadra - commenta Ousmane - li abbiamo visti durante la Coppa Italia. Hanno degli stranieri molto bravi. Credo però che dovremo soprattutto pensare alla nostra preparazione e concentrarci nel limare ogni dettaglio possibile per portare a casa il risultato».

«Il nostro obiettivo era arrivare quarti - aggiunge il giovane “Ous” - abbiamo ottenuto quello che volevamo, vincendo due partite consecutive

dopo un periodo complicato e contro i pronostici che nel derby ci davano già sconfitti. Ora dobbiamo sfruttare il fattore campo, rimanere sempre umili e giocare con quella cattiveria che abbiamo messo in campo nelle ultime partite».©RIPRODUZIONE RISERVATA