Udinese con Tudor in panchina (non solo per salvarsi)

UDINE. «Sono qui per salvare l’Udinese, non vorrei neppure parlare di me». La prima giornata di Igor Tudor si può riassumere con una frase. Questa frase. Eppure la corsa salvezza, quella maledette ultime undici partite senza raccogliere un punto e la necessità di imprimere una svolta, pressati dallo spettro della serie B, non possono cancellare la curiosità per un ingaggio a sorpresa per il dopo Oddo.

Perché Gino Pozzo ha optato per un allenatore straniero a quasi 17 anni di distanza da Roy Hodgson (escludendo la mini parentesi con Sensini)? Perché ha deciso di non percorrere fino in fondo la pista che portava al ritorno di Francesco Guidolin, contattato subito dopo l’ultimo ko, quello col Crotone?

leggi anche: È Igor Tudor il nuovo allenatore dell’Udinese. Oddo esonerato: "Arrivato come ospite, parto come amico. Mandi!" Saltato l’accordo con Guidolin, Reja e Delneri, l'ex tecnico del Galatasaray è l'uomo scelto dai Pozzo per cercare di salvare il salvabile e restare in serie A







Sul suo tavolo il proprietario dell’Udinese si è trovato un paio di opzioni credibili: scartate le piste che portavano a Stramaccioni e Mandorlini, Pozzo ha voluto prendere in considerazione un tecnico capace di salvare la squadra da una possibile retrocessione – sono quattro i punti da difendere sulla terz’ultima, la Spal – e avviare anche la prossima stagione.

E considerando che l’Udinese non ha mai badato al passaporto dei propri giocatori (a volte trascurando un po’ troppo la scuola italiana), ha ingaggiato Tudor, un’esperienza importante da giocatore alla Juventus di Lippi, Ancelotti e Capello, un curriculum da allentore dell’Hajduk Spalato in patria e, soprattutto, del Paok e del Galatasaray. Per questo ha firmato un contratto fino al giugno del prossimo anno, ma con un’opzione fino al 2020.



Guidolin non avrebbe potuto essere una garanzia anche in questo senso? Al 100 per cento, ma evidentemente la voglia del Guido di aspettare un’occasione all’estero («Vorrebbe allenare il Spagna», ha commentato ieri il dg Franco Collavino) ha orientato la barra verso Tudor, scelta tutt’altro che semplice: per la piazza, che avrebbe gradito di più Guidolin, e per l’esperienza limitata, anzi nulla, in Italia.



Lui, Igor da Spalato, figlio di una delle anime del calcio croato, l’Hajduk, dove ha allenato un Balic 15enne, non si nasconde, sa che questo arrivo in corsa potrebbe non essere rose e fiori, ma ieri, in conferenza stampa, ha messo davanti a tutto le esigenze di squadre e club: «Sono qui per finire nel modo giusto questa stagione, salvandoci. Lo merita questa società e la sua rosa: poi ripartiremo pensando a tutto quello che ci si può aspettare dall’Udinese, non sono qui solo per quattro partite». Deve risollevare una squadra moribonda: «Un allenatore può dare tanto o niente. Io sono convinto che debba fare la differenza».



Poi tutta una serie di flash. Sul “maestro” Edi Reja: «Non ho ancora parlato con lui, ma appena smesso di giocare sono stato suo assistente nell’Hajduk Spalato, non ho parlato».

Ma anche sui rapporti con la squadra? «Da fuori ho visto una rosa che può fare buon campionato in serie A. Da dentro ho visto che non stanno bene. Sono bravi ragazzi, hanno voglia di lavorare per questo ho chiesto di sospendere il ritiro. Abbiamo comunque 3/4 giorni per degli allenamenti importanti. Bisogna agire sulla testa di questa squadra. Ci vorrà qualche scappellotto, ma anche un po’ di amore».



Quindi il modulo: «Voi cosa volete? Questi sono soltanto dei numeri che piacciono tanto a voi giornalisti: ne parlerò con la squadra, vedremo. E chiamerà di sicuro Oddo. Ma ho visto già tante partite dell’Udinese quest’anno, a me piace una squadra che gioca a calcio, aggressiva, ma che sa difendere». Amen. È la preghiera per la salvezza.



