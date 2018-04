Zamuner: «Pordenone, ti aspetto in B»

PORDENONE. Poche le ore di sonno, molta la felicità: «Vincere a Padova è il sogno di tanti. Io ce l’ho fatta ed è una soddisfazione immensa».

Giorgio Zamuner è emozionato. Il direttore generale è riuscito al secondo tentativo a portare i biancoscudati in serie B. Un successo nato a Pordenone, nel 2015, quando il presidente del club cittadino diede all’allora procuratore l’opportunità di occuparsi del mercato dei ramarri: «Queste sono le intuizioni di Mauro Lovisa – afferma il dg –. Se non ci fosse stato lui, forse non avrei mai fatto questo lavoro. Gli sono grato. Ora lo aspetto tra i cadetti: i neroverdi possono andare lontano nei playoff».



Frutti del lavoro. Il Padova già l’anno scorso disputò un gran campionato: arrivò a quota 67 punti al terzo posto in compagnia del Pordenone. Tuttavia rovinò l’opera nella post-season, uscendo al primo turno con l’Albinoleffe. «Un torneo che è stato sottovalutato – spiega Zamuner –. Gettammo le basi per costruire ciò che poi abbiamo fatto quest’anno.

È stata una stagione super: adesso festeggiamo e poi penseremo al futuro. Bisoli penso che sarà nuovamente il nostro tecnico, il resto lo vedremo». In rosa anche gli ex Pordenone Trevisan e Mandorlini. Proprio quest’ultimo è stato uno dei tanti giocatori portati dall’allora consulente di mercato dei ramarri. «Il successo col Padova – continua il dg – è frutto anche del lavoro svolto al De Marchi, dove sono stato benissimo». In città ha iniziato a conoscere il suo nuovo impiego.

Tantissime le mosse giuste scelte assieme a Bruno Tedino, tecnico che ha voluto lui assieme a Lovisa: da Stefani a Ingegneri, passando per Cattaneo, Strizzolo e Berrettoni, quest’ultimo arrivato nel mercato di gennaio per sostituire De Cecco.



Mina vagante. Proprio il numero dieci dei neroverdi è tornato ad alti livelli. «Emanuele – confida Zamuner – è un giocatore di altissimo livello e che va oltre ciò che fa in campo: trasmette serenità e fiducia ai compagni, è un leader tecnico.

Penso che la forza del Pordenone sia il gruppo storico e, con una condizione atletica ritrovata e la carica che può dare un allenatore come Rossitto, può fare molta strada nei playoff». Ramarri possibili protagonisti della post-season, dunque. «Sì, ne sono convinto – afferma il dg –. Il potenziale è da grande squadra. Per me era la favorita con noi e la Reggiana per il salto in B. Sarà durissima per tutti trovare di fronte i neroverdi».



L’agenda. Stefani e soci si sono ritrovati ieri per il primo allenamento dopo il match vinto con la Samb. Oggi riposano e si ritrovano domani per una doppia seduta (10.30-15). Si suda anche venerdì (15) e sabato (10.30).

Ogni lavoro è aperto al pubblico. Tutti i giocatori sono a disposizione di Rossitto: si valutano sempre le condizioni di Gerardi, ancora alle prese con problemi fisici legati ancora all’infortunio alla spalle dello scorso ottobre.©RIPRODUZIONE RISERVATA