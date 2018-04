Nove team per sei posti: il Pordenone c’è

PORDENONE. Sei posti a disposizione, nove squadre in lizza: Bassano (47), Mestre, Feralpi (46), Pordenone (45), Renate (44), Albinoleffe (43), Triestina e Ravenna (42), Fermana (38). I vicentini, la formazione di Salò e i ramarri devono ancora osservare il turno di riposo.

Da come si capisce è molto combattuta la volata playoff nel girone B di serie C, tanto che la squadra di Rossitto può addirittura arrivare quinta (e affrontare i primi due turni di casa), ma allo stesso tempo rischia di non centrare gli spareggi promozione – qualora non dovesse superare in casa il 6 maggio il Renate. Se il torneo finisse adesso, i neroverdi affronterebbero nel primo match la Feralpi in trasferta. Ma può succedere ancora di tutto.



Scenari. Innanzitutto vanno analizzate le possibilità che il Pordenone ha di prendere parte agli spareggi promozione: sono tutto sommato alte, in quanto se da un lato è vero che la formazione cittadina deve ancora riposare; dall’altro lo scontro diretto in casa con lo stesso Renate – ora nono in classifica, che si trova un punto sotto ai ramarri – offre un bel match-point per centrare la qualificazione.

Il turno di questa domenica è da seguire con attenzione: l’Albinoleffe va a giocare sul campo di una Samb in difficoltà, perlomeno per quanto visto al Bottecchia; il Renate affronta la Fermana in casa (e potrebbe togliere di scena una pretendente alla post-season); la Triestina va in casa di una FeralpiSalò che termina la sua stagione regolare (riposerà all’ultima) mentre il Ravenna ospita un Alto Adige già certo della qualificazione alla post-season.

Nella peggiore delle ipotesi il Pordenone rischia di essere superato nella prossima giornata da Albinoleffe e Renate e raggiunto al decimo posto da Triestina e Ravenna: l’unico posto disponibile sarebbe temporaneamente dei giuliani, in vantaggio negli scontri diretti. Tuttavia Stefani e soci avrebbero la chance decisiva con i nerazzurri della Brianza. Insomma, in ogni caso se il Pordenone dovesse vincere la gara del 6 maggio al Bottecchia, approderebbe ai playoff.



Ripresa. Oggi, intanto, la squadra riprende ad allenarsi al De Marchi. In programma una

doppia seduta (10.30 e 15). L’obiettivo dello staff è recuperare Gerardi, che ancora soffre di problemi fisici legati all’infortunio alla spalla dello scorso ottobre: con lui – in forma – nel motore i ramarri possono arrivare lontano.©RIPRODUZIONE RISERVATA