Tutte le facce di Tudor: ecco i suoi "segreti"

UDINE. Come giocherà l’Udinese di Tudor? Come cercherà il tecnico croato di strappare quei 4-5 punti che potrebbero chiudere definitivamente il discorso salvezza? Posto che le formule tattiche hanno poco significato se la squadra non mette sul campo quella dose di attenzione e spirito agonistico che molte volte è mancata nelle ultime undici giornate, è chiaro che la curiosità sulla via che Tudor vuole imboccare per sbloccare l’Udinese è tanta. Premesse.

Quest’anno, in avvio di stagione, Delneri aveva disegnato sul campo il suo solito 4-4-2, croce e delizia delle sue squadre. Il punto è che – si diceva – la squadra bianconera non pareva davvero in grado di proporre una difesa “a quattro” e soprattutto degli esterni offensivi in grado di proporre quelle sparate che tanto piacciono a Gigi di Aquileia.

Con l’avvento di Oddo, ecco la svolta nel modulo: via alla difesa “a tre” per supportare un 3-5-2, ma anche un 3-5-1-1 di guidoliniana memoria quando la seconda punta era più che altro un cursore. Una strada che aveva regalato subito grandi soddisfazioni al tecnico pescarese e ai tifosi bianconeri, visto che l’accelerazione capace di portare l’Udinese al settimo posto prima della pausa invernale di gennaio era stata piazzata proprio sfruttando quella scelta tattica.

E adesso? Tudor ha confessato che farà una telefoanta a Oddo per “orientarsi”, ma è altrettanto chiaro che agirà di testa propria, anche perché le sue esperienze passate, in fatto di moduli, sono estremamente variegate. Scelta. «Voi che modulo volete?», ha chiesto provocatoriamente Tudor per rispondere chi domandava lumi sulle sue idee.

«I numeri secondo me non dicono tutto», ha poi aggiunto per spiegare la ritrosia nei confronti di un annuncio immediato sul piato tattico da seguire.Una frase alla quale bisogna sistemare accanto, come corollario, anche: «Voglio che le mie squadre giochino a calcio» e «Ne parlerò con i ragazzi», riferendosi al modulo dell’Udinese che verrà. Passato. D’altra parte il croato ha sempre guardato alla rosa prima di scegliere il modulo da utilizzare con le sue squadre.

Prendete per esempio l’ultimo Hajduk, allenato nella stagione 2014-2015. Quattro in retroguardia, tridente in attacco per esaltare la velocità delle punte, Vlasic in testa, ma in quelle 69 gare tra il maggio 2013 al dicembre dell’anno dopo, Tudor ha utilizzato anche il 3-4-1-2 o il 4-1-4-1 o ancora il famoso albero di Natale, il 4-3-2-1. Una tendenza che il buon Igor ha sfoderato anche in Grecia, nella stagione successiva 2015-2016, al Paok dove cominciò con la difesa “a tre”(3-4-3), passò attraverso il 4-4-2 è atterrò, sul 3-5-2 per chiudere le 45 gare alla guida dei bianconeri di Salonicco.

In Turchia, la stagione dopo, solo difesa “a quattro” nel Karabukspor, soprattutto nel quadro di un 4-4-2 classico, praticamente mai utilizzato invece tra il febbraio e il dicembre 2017 con il Galatasaray, dove spopolavano i tre trequartisti e il 4-2-3-1. E adesso qui in Friuli?