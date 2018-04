Uno specialista dei play-off? Ecco Bushati

UDINE. Serve uno specialista in play-off? Citofonare Franko Bushati. Già, perché proprio l’esterno albanese arrivato a Udine lo scorso febbraio vanta un curriculum niente male nelle serie di post season, con una vera e propria ciliegina sulla torta.



Campionato di serie A2 2015/16, Leonessa Brescia e Fortitudo Bologna sono in finale e il braccio di ferro è in equilibrio. Per sancire la promozione in serie A si va a gara5, sul parquet dei bresciani, che oltre a Bushati schierano Mirza Alibegovic (oggi a Tortona e prossimo avversario Gsa), Juan Fernandez e Alessandro Cittadini, oggi all’Alma Trieste. Brescia parte forte con due triple di Alibegovic, vola sul +12 a fine primo quarto.



A respingere ogni tentativo di rimonta della “Effe” ci pensa invece “Il cobra” Bushati, autore alle fine di 17 punti con 4/7 da tre. La Leonessa sale di categoria e Bushati diventa l’idolo del popolo bresciano.



Bushati, si inizia a respirare il clima da play-off. È corretto affermare che adesso inizia un altro campionato?



«Sicuramente. Ho avuto la fortuna di giocarli sin dalle giovanili ed è qualcosa di unico. Ci sono giocatori che quando iniziano i play-off cambiano marcia, si esaltano in palazzetti che diventano sempre più caldi. Credo proprio sia la parte più bella della pallacanestro, le partite si giocano in un clima stupendo».



Facciamo un passo indietro. Oltre all’innesto di Caupain, cos’è cambiato nella Gsa nelle ultime due trionfali settimane?



«Intanto vorrei dire che forse Bergamo, che vinse a Udine dopo un overtime, era stata sottovalutata. Alla fine si è salvata con una rimonta pazzesca. Da parte nostra, trovandoci spalle al muro prima del derby con Trieste è cresciuta la concentrazione e la determinazione. Quanto a Caupain, è un play di valore e ha portato entusiasmo».



Torniamo all’argomento play-off. Si giocherà ogni tre giorni. Conta di più il recupero delle energie fisiche o di quelle mentali?



«Diciamo che se stai bene fisicamente, è tutta una questione di testa. In primis perché bisogna vedere come vivi i play-off: se li consideri un premio alla stagione disputata oppure se sei deciso a vincere. Nei campionati che ho vinto avevamo energie mentali così forti che avremmo potuto rigiocare appena finita la partita».



Parliamo della vostra avversaria. Tortona nelle Final Eight di Coppa Italia si è esaltata in gara secca, ora però si gioca al meglio delle cinque partite. Che serie ci aspetta?



«L’ho vista in coppa e poi in campionato contro Biella in una gara in cui Tortona sembrava appannata rispetto alla squadra frizzante ammirata a Jesi alle Final Eight. Ricordo di averli affrontati due anni fa ai quarti di finale con Brescia. Vincemmo gara1 largamente, ma fu una serie durissima che si risolse a nostro favore solo in gara5. Il fattore campo ci avvantaggia, ma sappiamo che affronteremo un avversaria viva. È una sfida da preparare bene a livello tattico».



Proviamo a spingerci più avanti. Fino a dove può arrivare questa Gsa?



«Questo può dirlo

solo il campo, perché a parole si possono dire tante cose. Iniziamo con gara1 degli ottavi, facciamo un passo alla volta. Come sempre accade nel basket, raccoglieremo ciò che avremo meritato. Io mi reputo fiducioso, anche perché sono qui per vincere».©RIPRODUZIONE RISERVATA