Gsa, per gara-uno dei playoff il Carnera diventerà una bolgia

UDINE. Più volte nel corso della stagione il pubblico del Carnera è stato definito “da teatro”, ma dalla prossima settimana in scena vanno i play-off e c’è da star certi che ben altro clima regnerà nell’impianto dei Rizzi. Chiamatelo fortino, chiamatela bolgia. Chiamatela come volete.

Una cosa è certa, la febbre per la pallacanestro a Udine è altissima, e la temperatura è destinata a salire ancora. Da martedì scorso, giorno in cui sono state aperte le prevendite per gara1 (in calendario lunedì 30 aprile alle 20.30) e gara2 (mercoledì 2 maggio, alle 20.30), si viaggia alla media di 1000 biglietti staccati al giorno. Il dato aggiornato a venerdì 27 aprile è di 4 mila titoli d’accesso già venduti, 2.400 per gara 1 e ne restano quindi ancora mille per lunedì.



Continuando di questo passo, lunedì sera al Carnera si potrà appendere il cartello “tutto esaurito” sia per gara1 che per gara2, toccando quota 7 mila per le due partite.

Numeri che garantiscono alla Gsa grande calore. Per quanto riguarda il colore, a quello ci ha pensato la società, regalando a tutti gli spettatori la t-shirt celebrativa per i play-off. L’obiettivo è offrire un colpo d’occhio importante colorare di bianconero il palasport Carnera, prendendo spunto da ciò che accade durante i play-off Nba.

E, aspetto non secondario, per celebrare l’evoluzione continua di un progetto che ha rilanciato il basket in città: “dal 2013 play-off serie C al 2018 play-off serie A2…e il sogno continua” è la scritta stampata sulla t-shirt bianca che reca anche lo stemma, la scritta Gsa Udine e la banda trasversale nera, ispirata alla divisa da gioco sfoggiata nelle Final Eight di Coppa Italia e pronte ad essere utilizzate nella serie play-off con Tortona.



La prevendita per gara1 e gara2 prosegue sabato 28 in tutte le ricevitorie Vivaticket/Best Union, on-line sul sito vivaticket.it e alla Basketball House al CittàFiera, aperta dalle 10 alle 20.

Dopo trenta battaglie di regular season, l’Apu Gsa ha guadagnato il vantaggio del fattore campo negli ottavi di finale, e ora è il momento di difenderlo. Sono soltanto tre le squadre che nel corso di questa stagione hanno espugnato il palasport Carnera.

La Fortitudo Bologna all’esordio, l’Aurora Jesi a novembre in un match versione “harakiri” della Gsa e poche settimane fa il Basket Bergamo dopo un overtime. Nel clima torrido da play-off i decibel saliranno ancora e mai come stavolta il pubblico (con addosso i colori bianconeri) dovrà essere il sesto uomo.

Tortona, dal canto suo, si presenta all’appuntamento forte di un rendimento esterno di tutto rispetto: 7 vittorie nelle 15 trasferte di campionato.

Se aggiungiamo i tre successi colti a Jesi nelle Final Eight di Coppa Italia, i piemontesi sono in doppia cifra nella versione "on the road". Udine lo sa, e prepara le trappole per evitare altre scorribande di Garri e compagni.