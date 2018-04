Tudor alla prova Benevento: "Non pensiamo al risultato, ma alla prestazione"

UDINE. “Non dobbiamo pensare al risultato ma alla prestazione, perché il risultato arriva come conseguenza di quello che facciamo in campo. Abbiamo lavorato su tutti gli aspetti nei quattro allenamenti svolti con la squadra e mi aspetto una squadra solida, tosta e con una bella idea sulla quale abbiamo lavorato”.

E' questa la richiesta che Igor Tudor ha avanzato all'Udinese, già partita per Benevento con 22 convocati, e con il solo Angella lasciato a casa, oltre allo squalificato Jankto.

Il tecnico croato ha ribadito in sede di conferenza l'importanza di concentrarsi sulla qualità del gioco, sulle attenzioni e accortezze attraverso le quali dovrà passare la prestazione e quindi la ricerca del risultato al Vigorito. “Difesa a tre? Non dico nulla”. Pretattica quindi, logica conseguenza degli ultimi due giorni in cui Tudor ha scelto di blindare l'Udinese a telecamere e tifosi.

Tuttavia, è il 3-5-2 il modulo più atteso, con un ballottaggio a destra tra Zampano e Widmer e uno in attacco tra Perica e De Paul. E il Benevento? E' tutto nel commento del tecnico croato.

“Hanno quello che servirebbe a noi, serenità, scioltezza. Il gioco che esprimono non ha niente in comune con la loro classifica, giocano un bel calcio e poi giocano a casa loro, ma a me e ai ragazzi

non frega niente, dobbiamo solo guardare a noi stessi e non pensare al risultato. Ho provato a focalizzare il lavoro sulla performance, che deve essere quella giusta e il risultato deve venire in seguito alla buona prestazione. A me non me ne frega niente e su quello che bisogna fare”.