Udinese, vinci e salvati per scacciare vecchi incubi

UDINE. «Non vogliamo rivivere un’esperienza come quella di Lecce nel 2002». Gino Pozzo ha ricordato non più tardi di una settimana fa quella bestiale domenica che vide l’Udinese salvarsi all’ultimo minuto della penultima giornata di campionato.

Nella domenica successiva i friulani avrebbero ospitato al Friuli la Juventus in corsa per il titolo ed è facile immaginare come sarebbe finita contro la squadra di Lippi nella quale c’era anche il neo allenatore Igor Tudor. Proprio oggi quella partita compie sedici anni.

Chi scrive ricorda di aver trovato, dopo che la partita era terminata da una decina di minuti, Gianpaolo e Gino Pozzo ancora inchiodati dalla paura alla loro poltroncina e bianchi come due lenzuoli.

É stata sicuramente l’occasione più complicata, quella in cui l’Udinese è stata più vicina alla retrocessione e l’esultanza a fine gara di mister Ventura e della squadra testimonia quanta tensione scaricarono in quella corsa verso il settore occupato allo stadio del Mare dai tifosi friulani.



L’Udinese, domenica 29 aprile, è chiamata a fare bottino pieno con il Benevento fresco di retrocessione proprio per evitare che le ultime due partite con Verona e Bologna assumano contorni “drammatici”.

Come quelle con l’Atalanta, disputate alla penultima giornata proprio come quella di Lecce a quindici anni di distanza l’una dall’altra. Era il 10 giugno del 2001 e l’Udinese a marzo aveva cambiato allenatore: via Gigi De Canio, dentro Luciano Spalletti.

Il tecnico di Certaldo trovò una situazione complicatissima: squadra scarica dopo aver cominciato la stagione ufficiale a giugno per partecipare e vincere l’Intertoto, poi il grave infortunio che tenne fuori per tre mesi Roberto Muzzi.

Gli unici attaccanti a disposizione a un certo punto furono due pesi massimi: Sosa e Margiotta. Più si va avanti nel racconto e più si trovano le analogie con la situazione attuale con Lasagna nei panni di Muzzi e Maxi Lopez e Perica in quelli del Pampa e di Margiotta.

L’Atalanta, nella quale giocava Maurizio Ganz, incassò la rete di Muzzi (destro da fuori che si impennò e finì in rete a causa di una deviazione di un difensore) e nella ripresa prese d’assalto la porta friulana difesa da Turci. Al fischio finale emblematico l’abbraccio di Spalletti a Giannichedda che trovate nel grafico qui sopra.

La tensione calò completamente nella settimana successiva e infatti nell’ultima gara al Friuli con il Vicenza allenato da Reja che aveva già un piede e mezzo in B i bianconeri persero 3-2 e si dice che quella sconfitta costò la conferma a Spalletti che sarebbe ritornato sulla panchina bianconera dodici mesi più tardi proprio dopo la salvezza conquistata a Lecce e citata sopra.



Due anni fa epilogo simile. Complice la sconfitta del Carpi in casa con la Lazio, all’Udinese bastò un pareggio in casa dell’Atalanta per assicurarsi la permanenza nella massima categoria. Bianconeri subito in gol con Duvan Zapata, immediato pareggio nerazzurro con il rigore di Bellini.

La ripresa fu giocata a ritmi bassi e con l’orecchio incollato alla radiolina. Senza quel punticino l’Udinese si sarebbe giocata tutto nel faccia a faccia con il

Carpi che passerà 2-1al Friuli.Per fortuna quella partita resterà nella storia per un altro motivo: fu l’ultima della carriera di quel grande campione che risponde al nome di©RIPRODUZIONE RISERVATA