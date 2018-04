Pedone no-limits: "Il mio obiettivo? La finale con Trieste"

UDINE. Il conto alla rovescia verso il debutto nei play-off di A2 è quasi terminato, e il presidente della Gsa Alessandro Pedone scalpita. Domani si alza la prima palla a due della serie fra Udine e Tortona e il massimo dirigente della società bianconera ha una voglia matta di assaporare altre emozioni forti.



Presidente, la febbre play-off della tifoseria è già alta. La sua a che punto è?



«La mia è altissima. Del resto se riusciamo a fare sold out anche in un lunedì con il ponte del 1° maggio, significa che è un grande successo. Per gara1 tutti gli appassionati di basket della provincia devono venire al Carnera, solo chi si trova ad oltre 100 chilometri di distanza è giustificato».



Tre settimane fa dopo lo stop casalingo con Bergamo si respirava un’aria da resa dei conti. Oggi l’entusiasmo è alle stelle. Manca un po’ di equilibrio?



«Intanto vorrei sottolineare che Bergamo con sette vittorie di fila ha dimostrato di essere una signora squadra. Poi bisogna dire le cose come stanno: nei giorni successivi a quella sconfitta abbiamo gettato le basi per il grande rush finale di regular season, grazie al corretto feeling interno ed esterno alla squadra. Abbiamo serrato i ranghi, Micalich ha lavorato bene su questioni relative all'impiego di alcuni giocatori e abbiamo confermato la fiducia a Lardo, perché non si fanno bilanci a stagione in corso. Lino è una parentesi molto importante nella storia di questa squadra, ci ha portato in A2, poi c’è stato il consolidamento in categoria e ora il quarto posto ed i play-off. Oggi la Gsa è una mina vagante, la squadra è consapevole della propria forza ed è stata costruita con e per Lino Lardo».



Le due vittorie con Trieste e Imola sono figlie dell’innesto di Caupain o della reazione della squadra alla situazione da “spalle al muro”?



«Un mix di entrambe le cose. Da un lato il fatto di essere con le spalle al muro è servito a guardarsi dentro e tirare fuori il meglio. Caupain è un play puro, ci mancava un giocatore così: ora la palla circola bene in attacco ed esprimiamo un bel basket. In difesa siamo tostissimi, contro Imola abbiamo vinto nonostante loro per lunghi tratti tirassero da tre con percentuali pazzesche».



Intanto, com’era prevedibile, il Carnera si sta dimostrando troppo piccolo per i play-off.



«A fine stagione faremo i conti. Resta un certo amaro in bocca, dobbiamo capire a che cifre saremmo potuti arrivare con un impianto più capiente. Il Carnera ha dimostrato i suoi limiti, vediamo come vanno le elezioni e poi sediamoci a un tavolo. Una cosa è certa, servono minimo 5 mila posti».



Torniamo al basket giocato. Trieste è dall’altra parte del tabellone. Dica la verità, ci pensa a un derby in finale play-off?



«Sì, ci penso e credo che per buona parte di questi play-off il destino è nelle nostre mani. Contro Tortona sarà durissima, però se fossi un bookmaker quoterei una finale Trieste-Udine esattamente come Trieste-Fortitudo. Sarebbe una sfida epocale, e noi quest’anno abbiamo già vinto due volte».



La t-shirt dei play-off ricorda le tappe della vostra scalata. Da imprenditore lungimirante, sta già progettando il prossimo passo, ovvero la promozione in A?



«Qualora non ci riuscissimo quest’anno, torneremo alla carica il prossimo, quando ci saranno tre promozioni. Ci stiamo già pensando, ma prima vediamo questi play-off, perché non siamo inferiori a nessuno».



©RIPRODUZIONE RISERVATA