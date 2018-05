Udinese nella morsa tra i tifosi e la serie B

UDINE. «Mi è venuta come l’impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu, che tu mi rubi l’amore»: pensando ai giocatori bianconeri e all’Udinese chi ha questi colori nel cuore potrebbe tranquillamente sfoderare un Vasco Rossi d’annata, peccato che quella canzone si chiami “Senza parole” e che dagli spalati del Ciro Vigorito, settore friulano, la scorsa domenica sia piovuta qualche parola di troppo.

Il malcontento non è soltanto comprensibile dopo un’annata del genere, per certi versi è addirittura auspicabile, la critica – severa – non può mancare a fronte di uno spettacolo povero, a tratti deprimente, ma quei coretti («Fate ridere, fate ridere») scanditi dopo il 2-2 e soprattutto con il 3-2 in pugno, sono incomprensibili.



Chi fa il pesce in barile e finge di non capire farà bene a segnarsi questo passaggio. Dare contro alla squadra – per quanto deludente e farfallona, impossibile da amare – corrisponde ad augurarle la serie B. Come si può notare non sono stati toccati accuratamente gli argomenti degli altri cori contro ascoltati a Benevento.

Il calcio è passione popolare, se i tifosi decidono di mandare a quel paese Gino Pozzo e se Tudor, per il fatto di essere stato scelto dalla proprietà invisa, viene etichettato come “un pezzo” dopo dieci-minuti-dieci, nessuno può fare la morale. C’è da fare piuttosto il collegamento: qualcuno crede che con la squadra in serie B i Pozzo possano pensare di vendere l’Udinese?



In questo clima da autentica bufera l’Udinese in quanto squadra – squadretta, ahinoi – si trova dunque in un’autentica tenaglia: da una parte i tifosi infuriati, dall’altra lo spettro della serie B, dopo l’ultima domenica ancora più vicino, nonostante il punticino raccolto a fatica. Il Chievo è a -3, il Crotone ha agganciato i bianconeri, la Spal è arrivata a due lunghezze.

«Inutile guardare ai punti adesso», ha commentato Tudor nel suo primo dopo-partita con l’Udinese, di certo si sarà accorto che i nostri eroi non sono senza macchia, su due fronti. In difesa commettono i soliti errori, l’emblema di questi corsi e ricorsi è il brasiliano Samir, un anno fa uno dei pezzi da novanta di casa Pozzo, ora un autentico “pippero”, tanto per riesumare la purgante Gialappa. Come regala gol lui, non li regala nessuno: incredibile.

L’altro aspetto terrificante della banda Udinese è la poca concretezza, come si è capito anche sul 3-2 in casa del Benevento quando Perica (soprattutto), De Paul e Balic hanno mancato clamorosamente il gol del definitivo ko.



Tutto materiale scottante, l’ha detto lo stesso Tudor, sincero su

tutto meno nella risposta sui cori contro: «Non li ho sentiti, pensavo alla partita». Scottante in vista dell’Inter, furiosa dopo il ko con la Juventus come spiega Brozovic: «Daremo l’anima per vincere le tre partite che mancano». Amen.©RIPRODUZIONE RISERVATA