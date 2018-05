Poker dell’Inter al Friuli, notte fonda per l’Udinese

UDINE. Senza storia il lunch match della terzultima giornata della serie A. Allo stadio Friuli l’Inter ha schiacciato l’Udinese, vincendo per 4-0. A decidere la sfida le reti siglate da Ranocchia, Rafinha e Icardi (nella prima frazione) e il «poker» definitivo di Borja Valero. Spumeggiante e in ottima condizione atletica la formazione nerazzurra, a conferma di quanto mostrato (anche in inferiorità numerica) contro la Juve.

Icardi e compagni tengono dunque accesa la fiammella delle speranze di ottenere un posto nella prossima Champions League: sono a un punto (ma con una gara giocata in più) dal duo composto da Roma e Lazio (attualmente terze appaiate).Brutta e spenta, al contrario, l’Udinese, che rischia sempre più un’amara e impensabile (fino a due mesi addietro) retrocessione.I friulani, contestati dal proprio pubblico, tremano: potrebbero tornare nella serie cadetta, dove mancano dal campionato 94-95.Nei padroni di casa, orfani dell’infortunato Angella, Igor Tudor (alla seconda apparizione sulla panchina friulana) ha optato in avvio sul modulo 3-5-1-1, inserendo Larsen, Danilo e Samir a protezione di Bizzarri; Widmer, Balic, Behrami, Fofana e Ali Adnan nella zona nevralgica; con De Paul alle spalle dell’unica punta Lasagna. In scena solo nel corso della ripresa Barak e Jankto.Negli ospiti, privi degli squalificati D’Ambrosio e Vecino e degli indisponibili Gagliardini e Miranda (ko nel corso del riscaldamento per problemi all’adduttore), Luciano Spalletti ha puntato dal primo minuto sul collaudato schema 4-2-3-1, schierando Cancelo, Ranocchia, Skriniar e Dalbert davanti ad Handanovic; Borja Valero e Brozovic lungo la linea mediana; con Candreva, Rafinha e Perisic a sostegno Icardi.Subito aggressivi i nerazzurri. Al 5’ Perisic è staccato bene e di testa ha superato Bizzarri, salvato da Danilo (salvataggio sulla linea).Sette minuti dopo è giunto il primo gol: cross da corner di Brozovic e «testata» vincente di Ranocchia, con sfera deviata in maniera impercettibile da Lasagna. Al 17’, dopo un’uscita perentoria di Bizzarri su Icardi, Perisic ha tirato a colpo sicuro ma Danilo ha concesso il bis, opponendosi nuovamente sulla linea di porta.Poco dopo la mezzora Candreva ha fallito una ghiotta occasione da due passi. Al 35’ Behrami ha mancato il bersaglio, di testa, da buona posizione; mentre un minuto più tardi Lasagna (ben servito da De Paul) si è fatto ipnotizzare da Handanovic in uscita.Nel finale della prima frazione altre due «mazzate» per Danilo e compagni. Al 44’ Rafinha ha rubato palla a Samir e ha insaccato con un preciso mancino sul primo palo. Al 46’ Icardi, su ripartenza, ha superato il molle Samir e ha castigato per la terza volta il distratto Bizzarri.Poca storia nella ripresa, aperta da una bella girata di Lasagna, di poco al lato. Al 3’ Fofana ha raggiunto gli spogliatoi anzitempo per una entrataccia su Perisic (rilevata dal Var).Poi al 26’ Borja Valero ha firmato il poker con un facile piattone da ottima posizione.Nel finale la traversa del neoentrato Karamoh, seguita dal triplice fischio e, soprattutto, dai mugugni del preoccupato pubblico dello stadio Friuli.