Pordenone, sforzo playoff. Rossitto: «È una finale»

PORDENONE. «È una finale». Fabio Rossitto sceglie uno slogan forse abusato, ma che descrive al meglio la partita di oggi. Pordenone-Renate è una gara che vale tantissimo per i neroverdi: può dare la qualificazione ai playoff.

La squadra della città si gioca il pass alla 17.30 al Bottecchia, nell’ultima tappa della stagione regolare del girone B di serie C. Sulla propria strada il team lombardo, già certo di disputare la post-season grazie al successo di sette giorni fa con la Fermana. Ai ramarri, noni in graduatoria, basta un punto, ma nessuno si accontenta: «Giochiamo per vincere», sottolinea Rossitto.

L’obiettivo, infatti, è conquistare il miglior piazzamento possibile – il settimo – che darebbe l’opportunità di affrontare la prima gara playoff in casa (l’11 maggio) con due risultati su tre a disposizione.



Diretta tv. L’importanza della sfida è tale che Sportitalia trasmetterà i 90’ del Bottecchia in diretta (canale 60 del digitale terrestre): la Lega Pro, che detiene i diritti tv della categoria, ha deciso di cedere la gara all’emittente milanese anche per questo motivo.

D’altronde saranno molti gli occhi puntati sullo stadio pordenonese, oggi. Il mancato accesso alla post-season di una formazione che ha conquistato due semifinali di fila sarebbe clamoroso, anche alla luce degli investimenti fatti dalla proprietà la scorsa estate.

La società si gioca una piccola parte di credibilità, in questo match, e Rossitto il buon lavoro disputato sinora: alle tre vittorie di fila in casa, ottenute con Fermana, Reggiana e Samb, manca una quarta, quella del poker, sicuramente la più importante. A sostenere la squadra ci saranno circa duemila tifosi: un dodicesimo uomo che va assolutamente sfruttato.



Fare la partita. Il tecnico del Pordenone è convinto di questo concetto. La sua squadra deve aggredire l’incontro, essere padrona del campo: solo così si può avere ragione del Renate, una formazione molto temuta nonostante possa arrivare al Bottecchia in parte appagata.

«Per lunga parte del girone d’andata – sottolinea Rossitto – i nerazzurri sono stati secondi in classifica. Hanno avuto un periodo di crisi ma poi si sono ripresi: ora stanno bene. Dobbiamo far valere le nostre maggiori motivazioni. Il nostro obiettivo è centrare la qualificazione e in particolare essere nel miglior posto possibile nella griglia di partenza. Per noi – chiude Rossitto, evidenziando il concetto – è un’altra partita decisiva dopo quella di quindici giorni fa con la Samb».



Dubbi. Insomma, sembrano esserci tutte le premesse per disputare una grande partita. C’è però un grande dubbio, quello sulla presenza di capitan Stefani (ne parliamo dettagliatamente nel servizio qui sotto), che non è al top.

In più c’è Parodi squalificato. Ma Rossitto dovrà comunque trovare il modo di conquistare i tre punti: Lovisa ci tiene tantissimo e non per nulla a metà settimana ha “torchiato” la squadra a fine allenamento per quasi un’ora e mezza.©RIPRODUZIONE RISERVATA