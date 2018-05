Tudor chiede coraggio: "Chi ama il calcio ama queste partite"

UDINE. «Uno che ama questo lavoro deve amare queste partite e chi non le vuole giocare non può diventare un campione». Prova a metterla sul piano della personalità Igor Tudor, consapevole che per tenere testa all’Inter le motivazioni da parte bianconera dovranno essere massimali, così come pure l’attenzione ai dettagli, e a quelle “maledette” palle inattive sulle quali l’Udinese non riesce proprio a trovare contromisure adeguate.



Tudor, esiste una ricetta per battere l’Inter in questa fase così delicata della stagione?



«Una ricetta non esiste, ma abbiamo preparato la gara nel miglior modo possibile. L’Inter è una squadra di grandi campioni e con un grande allenatore, ma non abbiamo paura. Giocare in casa è bello, ma bisogna tirare fuori la personalità e mettere tutto, facendo anche le cose sulle quali abbiamo lavorato in settimana, provandole in allenamento, perché vogliamo fare la nostra partita».



Per riuscire nell’intento è necessario eliminare gli errori grossolani in difesa...



«Abbiamo lavorato tanto su questo in settimana anche se succede raramente che sbagliano due o tre giocatori contemporaneamente».



L’Udinese ha smaltito la delusione del pareggio a benevento?



«La squadra l’ho trovata meglio. Noi avremmo meritato di vincere quella partita, con quel rigore che non c’era, visto che Pezzella non poteva tagliarsi la mano sul rimpallo, e il fallo enorme che c’era su Larsen. Ho visto tante cose che mi sono piaciute domenica scorsa, abbiamo avuto molte opportunità e questo ci dà fiducia, ma a volte si merita e non si vince e altre accade il contrario. Per me e i ragazzi, l’importante è fare un buon risultato, sapendo che si vince e si perde in undici».



Tornando al presente, l’Inter gioca col 4-2-3-1 e alla lunga saranno gli uno contro uno a centrocampo a essere determinanti.



«Sì, c'è anche questo aspetto, poi loro hanno tanta qualità, ma penso che prestazione deve essere completa e poi ci sono tanti dettagli che possono fare la differenza come i corner, i rigori».



Ritiene che sarebbe una buona idea andare a pressare il palleggio di Borja Valero e Brozovic?



«A loro mancheranno un paio di giocatori (gli squalificati Vecino e D’Ambrosio su tutti, ndr) ma quelli ci saranno non saranno da meno quindi bisogna rispettarli tutti ma affrontarli senza paura».



Riavrà Jankto. Lo impiegherà?



«Può essere importante. Ci sono tre partite e ci sarà spazio per tutti, ma bisogna scegliere bene i migliori undici e non c'è tempo, bisogna fare risultato. Poi dipende da loro chi gioca o meno. Io guardo e scelgo».



L’esperimento Balic a ridosso della punta può essere riproposto?



«Per me a Benevento è stato uno dei migliori e ci ha dato personalità. Ha fatto una buona

gara e per me può giocare dove vuole».«Tutte e due le settimane dal mio arrivo abbiamo lavorato sui calci piazzati e ho visto che l’attenzione è migliorata».©RIPRODUZIONE RISERVATA