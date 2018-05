Udinese mezz’ora a rapporto, resta da valutare il ritiro

UDINE. «Voltiamo subito pagina e pensiamo al Verona». Questo ha detto Igor Tudor ai media, nelle interviste concesse domenica, ma solo dopo averlo ribadito “a caldo” in spogliatoio ai giocatori, usciti in netto ritardo rispetto ai loro colleghi interisti, loro sì attesi dai tifosi vip, per il rituale dei selfie post partita.

Il ritardo nell’uscita dei bianconeri non è passato inosservato ai cronisti e agli addetti ai lavori presenti in mix zone, tra l’altro informati con tempestività dell’improvviso silenzio stampa deciso in conclave tra squadra e dirigenti. Poca voglia di parlare davanti a microfoni e telecamere, quindi, con rituale saltato a piè pari, dispensati dall'obbligo di ribadire le solite disamine, i soliti dispiaceri, le solite scuse e le solite promesse.

Tuttavia, i bianconeri le parole le hanno trovate e se le sono dette tra loro in spogliatoio, assieme a Tudor, col quale la squadra si è appunto intrattenuta per una mezz’oretta dopo la partita.



Ripartenza. Sembra che tutti i giocatori siano stati concordi nell’accogliere l'invito del tecnico, fulmineo e deciso nel chiedere di resettare, cancellare presto dalla mente il pesante 0-4, condito con una prestazione che mette i brividi al solo pensiero di poterla replicare o in parte ricalcare domenica a Verona.

Là, nel torrido Bentegodi dei tifosi veronesi ormai retrocessi, servirà ben altra Udinese, con uno spirito di gruppo e un orgoglio che può e deve consolidarsi, con la speranza che le basi di un “patto salvezza” siano state poste proprio in quella breve riunione dopo l’Inter.



Decisioni. Il tutto è accaduto mentre anche la società faceva le sue riflessioni, come sempre accade dopo le partite. Gianpaolo Pozzo si è trattenuto a lungo con i dirigenti dopo la partita e oggi, alla ripresa della preparazione fissata per le 17.30, si avranno maggiori dettagli sulla scelta delle società, riguardo alle tappe di avvicinamento alla trasferta di Verona.

L’ipotesi ritiro anticipato è da valutare e anche i tifosi sono in attesa di sapere se sarà possibile seguire gli allenamenti, sulla cui conduzione, a porte aperte o chiuse, deve essere ancora presa una decisione.



Bollettino. Intanto ieri nessun bianconero ha fatto ricorso al medico, nel giorno libero concesso alla squadra. L’unico assente, oltre allo squalificato Fofana, sarà

Angella. Per lui, purtroppo, il campionato è finito anzitempo a causa dei guai al polpaccio, anche se non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra, partecipando da infortunato anche all’ultima trasferta, in quel di Benevento.©RIPRODUZIONE RISERVATA.