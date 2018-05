Feralpi-Pordenone, sarà una sfida a suon di gol

PORDENONE. Per molti è una sfida da “tripla”: d’altronde, a dividere i due team al termine della stagione regolare sono stati solo tre punti. Sicuramente, quella tra FeralpiSalò e Pordenone è una sfida che promette tanti gol.

Nel primo turno dei playoff, in programma venerdì 11 maggio sul Benaco, alle 20.30, si trovano di fronte i due migliori attacchi del girone B di serie C: 47 reti i gardesani, 46 i neroverdi. Chissà, magari la Rai, visto il dato, ha deciso per questo di trasmettere la partita in diretta sul proprio canale sportivo.



La distribuzione. Le marcature messo a segno dai due team hanno una “provenienza” diversa. La FeralpiSalò dipende molto da un giocatore, Simone Guerra. Con 19 reti l’attaccante piacentino ha vinto la classifica marcatori del girone e anche quella dell’intera categoria assieme a Daniele Vantaggiato, autore anche lui di 19 centri con la maglia del Livorno.

Portato a Salò da Michele Serena, mister che l’ha avuto prima a Spezia e poi a Venezia, nelle ultime tre stagioni la punta ha messo a segno 39 gol, attirando su di sé le attenzioni di club dalla serie B (che l’avevano cercato anche a gennaio).

Guerra, in rete anche nella sfida dello scorso gennaio al Bottecchia, è il principale attaccante da tenere d’occhio. Seguono Ferretti, autore di 8 reti, Mattia Marchi, andato in gol 6 volte, e Davide Voltan, autore di tre marcature. Ben 36 centri su 47 della Feralpi provengono dal reparto offensivo.

Il Pordenone, invece, è dipeso meno dall’attacco. Il miglior marcatore è Gerardi, ex di turno, con 7 gol, seguito da Ciurria (a quota 6) e Magnaghi (5). Ma a fare compagnia proprio quest’ultimo con 5 centri è Zammarini, una mezzala; a 4 reti si trova Burrai e a 3 i due terzini, Formiconi e De Agostini.

È quantomeno curioso notare come il Pordenone sia diventato il secondo miglior attacco senza avere tra le sue fila il super-bomber, al pari di Guerra: segno che la squadra riesce a esprimersi con una buona coralità.



Spettacolo. Ci sono così tutte le premesse per assistere venerdì sera a una partita spettacolare. Anche perché i ramarri dovranno andare all’attacco. Il pareggio non serve a nulla: se si vuole passare il turno bisogna vincere entro il 90’.

Questo non vuole dire tenere una condotta di gara dissennata, certo è che bisognerà essere più intraprendenti possibile, altrimenti si

rischia che la stagione finisca questa settimana. Non è ciò che vuole la proprietà, per quanto sia consapevole dei pregi e dei difetti della squadra, e neppure i tifosi, abituati a sognare tra maggio e giugno nelle ultime due stagioni.©RIPRODUZIONE RISERVATA