Lardo: "Gsa con gli attributi, ora non fermiamoci"

VOGHERA. É passata una mezz’ora dalla qualificazione dell’Apu Gsa ai quarti di finale di play-off. Lino Lardo entra in sala stampa e viene accolto con un applauso.

«Io non dimentico – attacca il coach di Udine –, lo stesso trattamento me lo avevate riservato in gara 3 quando avevamo perso. Stasera poteva finire in un altro modo. Se abbiamo vinto noi è perchè la differenza l’ha fatta l’episodio, il particolare». Quando Lardo si alza per andarsene, parte un altro applauso. Da non credere.



Coach, quattro gare tutte tiratissime e finite in volata. Cosa significa?



«Quando abbiamo pescato Tortona non eravamo contenti. E i fatti ci hanno dato ragione. Sapevamo che la serie sarebbe stata equilibratissima».



La sua squadra ha dimostrato di avere gli attributi.



«A ogni strappo dato da Tortona siamo sempre riusciti a ritornare sotto. Ma il carattere è un po’ il filo conduttore di tutta la stagione della Gsa. Questo gruppo ha dimostrato di avere dei valori, la squadra è sempre stata compatta».



Viene difficile scegliere l’episodio decisivo della partita, ma la palla recuperata che ha portato al contropiede di Dykes che ha segnato nonostante un fallo anti-sportivo forse è l’immagine clou: attorno a Johnson c’erano tre suoi giocatori.



«Ci sta, ma credo sia riduttivo parlare solo della difesa».



Le dà fastidio questa etichetta: il basket di Lardo è soprattutto intensità e difesa?



«Un po’ sì, perchè dietro c’è anche tanto lavoro tecnico».



Ok, ma noi insistiamo: Johnson nei primi due quarti ha messo dentro 17 punti, nei restanti 25’ solamente quattro...



«É evidente che era un nostro obiettivo cercare di limitarlo il più possibile. E sapevamo che tenendo alta l’intensità alla lunga le loro percentuali sarebbero potute calare».



Come in gara 3 avete tirato con percentuali bassissime dalla lunga distanza. Alla fine dei primi due quarti avevate un eloquente 0 su 13.



«Questo dato aumenta ancor di più il valore della nostra vittoria. Loro, rispetto alle precedenti partite, erano ancora più chiusi in area e questo ci ha permesso di costruire dei tiri molto puliti dall’arco. All’inizio, invece, avevamo sbagliato nell’accentrare un po’ troppo il gioco su Dykes».



Facciamo un salto indietro alle gare precedenti. In gara 2 lei ha tenuto in panchina negli ultimi sedici minuti Caupain.



«Avevo bisogno di maggiore pressione in difesa e Nobile quando è entrato ha fatto bene e non mi sembrava il caso di toglierlo dalla partita».



L’altra sera a Voghera Caupain è rimasto in panchina per tutto il terzo quarto, poi negli ultimi quindici minuti ha preso per mano la squadra.



«Aveva tre falli e ho voluto preservarlo anche per averlo fresco nel finale. Ha fatto bene, ma come lui un po’ tutti».



Nel girone di ritorno avevate vinto solo due gare in trasferta: con Piacenza e Trieste. Da un punto di vista mentale quanto è importante questa vittoria in vista della sfida con Casale?



«Molto. Ci dà grande energia ed entusiasmo. Del resto nei play-off, lo dicevo già in sede di presentazione, se vuoi andare avanti deve pensare di vincere sempre almeno una gara fuori casa».



Lardo, la Gsa è nelle prime otto squadre di tutta la A2. Adesso, però, non bisogna accontentarsi.



«Assolutamente no. La gioia dei ragazzi sul parquet a fine gara in spogliatoio era già finita. Pensavamo già alla prossima. Noi vogliamo andare avanti ed essere ancora protagonisti di questi play-off».



L’ultimo pensiero al termine di questa serie per chi è?



«I nostri tifosi.

Avevamo portato tanta gente a Voghera per gara 3, ci è dispiaciuto non potergli regalare una vittoria. Poi c’erano quei “matti” che si sono presentati l’altra sera e che abbiamo fatto felici. Anche questo è Apu».©RIPRODUZIONE RISERVATA