Udinese, Tudor ha quattro dubbi da sciogliere prima del match salvezza

UDINE. Tutti sotto coperta. Tutti a lavorare protetti dalle tribune del nuovo stadio Friuli per preparare la gara salvezza di Verona senza distrazioni: non è che la prima volta il “rito” voluto da Tudor abbia prodotto una super prestazione, tutt’altro, su quello stesso campo l’Udinese si è sciolta nel giro di un tempo contro l’Inter, ma è chiaro che sulla scelta non ha inciso la scaramanzia. Il tecnico croato vuole cercare di “proteggere” più possibile la squadra, lo scopo di un allenamento a metà settimana tra le rassicuranti mura di casa è quello di ridare un po’ di serenità a un gruppo che ha smarrito, nel corso delle settimane, tutte le proprie sicurezze. Colpa anche loro, si dirà: certo, questo sarà uno degli argomenti al vaglio della società in sede di bilancio stagionale, per il momento è meglio sorvolare per permettere a Tudor di individuare gli undici uomini giusti per battere il Verona al Bentegodi.



Manovre. «Io devo solo scegliere i giocatori che possono permettere alla squadra di salvarsi». L’allenatore croato l’ha detto a chiare lettere a caldo, dopo aver chiuso il capitolo Inter: non si tratta di ideare piani mirabolanti, non si tratta di inventare alcuna nuova strategia, l’Udinese deve semplicemente sfruttare quello che le resta nel serbatoio. Poco, secondo gli osservatori, come confermano pure i risultati. Non ha una forma fisica brillante, non ha grandissime qualità in grado di pesare in modo chiaro su una partita. Per questo Tudor ha confessato che è tentato dal “calcio” che posso regalare alcuni giocatori in rosa, come Balic e De Paul, per esempio. Potrebbero essere gli ispiratori di Lasagna in versione centravanti, un caposaldo di questa Udinese. Tutti argomenti nella testa di Tudor in questi giorni che precedono la trasferta di Verona e, più in generale, la volata salvezza.



Ballottaggi. Perciò bisogna cercare di capire quali sono le alternative che lo spalatino si ritrova tra le mani. Prendete per esempio la difesa. Ha puntato nelle prime due uscite su Samir mail brasiliano non l’ha ripagati e la tentazione di ripiegare adesso su Nuytinck, magari meno elegante ma più concreto, è forte. Poi la fascia destra. Widmer è davvero uno dei giocatori più in difficoltà sotto il profilo della tenuta fisica: una volta solcava la fascia destra a ripetizione, ora dopo un paio di sparare va in apnea. Ma il “gioco delle carte” più interessante è quello che coinvolge il pupillo di Tudor: Andrija Balic. Meglio metterlo a fare la mezz’ala o riproporlo alle spalle di lasagna come è stato a Benevento? Posto che Behrami

sarà il perno centrale della mediana, a sinistra dovrebbe essersi Jankto, mentre a destra bisogna scegliere tra Barak e il giovane croato. Così come da trequartista, nel 3-5-1-1, c’è spazio per un ballottaggio Balic-De Paul. Chi sceglierà Tudor?©RIPRODUZIONE RISERVATA