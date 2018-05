Buzzi dalle stampelle alla bici: riprende la corsa dell’uomo jet

SAPPADA. Dalle stampelle alla bici. Incoraggianti le prospettive per Emanuele Buzzi, il jet friulano delle nevi che, infortunatosi ad Are in Svezia cadendo nell’ultima discesa della stagione di coppa del mondo quand’era lanciato verso un brillante piazzamento, sta lavorando alacremente per recuperare la piena forma fisica. L’obiettivo è essere pronto per la ripresa dei raduni con la nazionale. Il 23enne carabiniere di Sappada lo sta mirando dal 14 marzo, il giorno della caduta che costò la frattura del piatto tibiale del ginocchio destro. «Erano stati incoraggianti i risultati dell’ultima risonanza magnetica cui mi sono sottoposto una quindicina di giorni fa – conferma l’atleta, che ricordiamo è stato il primo friulano a gareggiare alle Olimpiadi nella disciplina veloce dello sci alpino –, quando mi fu consigliato l’impiego delle stampelle fino a lunedì e adesso dopo alcuni giorni di ritorno alla normalità posso cercare di dare sempre più carico al ginocchio destro che per ora risponde bene, come ci si attendeva».



Prosegue, dunque, come da programma la riabilitazione dell’arto infortunato e anche il pieno recupero fisico dell’atleta che da sette settimane (è rientrato in Italia il 19 marzo) fa la spola fra Sappada e Udine per essere seguito, al centro Medicus, dal suo preparatore atletico Luigino Sepulcri. «Certamente posso contare sui preziosi consigli di un professionista di grandi capacità e perciò sono fiducioso sul mio pieno recupero per ritornare sulle piste di sci già nei raduni estivi della nazionale. Le giornate in questo periodo le ho trascorse lavorando al mattino in piscina al Tomadini e nel pomeriggio in palestra».



A proposito di squadre nazionali, anche quelle dell’alpino sono ancora in alto mare e perciò non si conoscono le composizioni ne i programmi, ma per Emanuele Buzzi non è per ora un problema, anzi. «Solitamente si riprende a lavorare con i raduni di luglio sulle nevi andine perciò spero di andare anche un po’ in vacanza, preferibilmente al mare, prima di cominciare la preparazione atletica programmata per la prossima stagione».



Nel suo intimo Buzzi ha una gran voglia di confermare tutte le belle qualità evidenziate la scorsa stagione specie sulla mitica Streif di Kitzbuehel dove chiuse 11º e a Garmisch dove (10º) centrò la top ten, che lo hanno collocato nella cerchia mondiale dei giovani più promettenti della disciplina. «Sono state esperienze positive che mi hanno fatto comprendere come in certe condizioni possa competere con i migliori. Perciò ho avuto il riscontro che il lavoro svolto dietro le quinte paga e che devo continuare su questa strada, ovviamente consapevole anche dei sacrifici che comporta».



Sta arrivando per lui anche il giorno di concedersi una pausa. A Sappada arriva il Giro e quello sarà un gran bel giorno. «Essere sede di arrivo di una tappa è una gran bella cosa per la nostra cittadina turistica. Speriamo nel bel tempo per offrire il meglio dei nostri luoghi alle riprese tv e certamente sarò al traguardo per vivere dal vivo, con emozione, l’evento sportivo».



E a proposito di bici, Buzzi ha già in programma tante pedalate per ridare tono alla muscolatura delle sue gambe quando rientrerà dalla vacanza. «Con la bici – dice – si può lavorare e anche divertirsi, è un mezzo molto utile per la preparazione».



Anche lui, infine, come i suoi concittadini, in primavera ha avuto

l’opportunità di votare per la prima volta per il Fvg. «Però ho espresso la mia preferenza evitando di far vedere partecipazioni a schieramenti. Per me viene prima di tutto il bene del mio paese. Penso sia positivo per Sappada il passaggio al Friuli».©RIPRODUZIONE RISERVATA