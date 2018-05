Lovisa: «Non mollo, squadra giovane e ancora ambiziosa»

PORDENONE. Il Pordenone ripartirà, con una squadra competitiva, pur integrata da 4-5 ragazzi del vivaio e, in particolare, con una proprietà pronta ad accogliere nuovi soci. Parola di Mauro Lovisa.

Il presidente del club neroverde, all’indomani dell’eliminazione ai playoff di serie C, spegne sul nascere le voci di un’eventuale smobilitazione e rilancia il progetto sportivo per la prossima stagione, che sarà la quinta consecutiva tra i professionisti. Le sue parole fanno capire che l’asset societario potrà essere rinforzato dall’ingresso di forze economiche fresche: a questo proposito si parla di Alea, già sponsor nel corso di questo campionato.



Intenzioni. «Il nostro progetto sportivo e sociale – attacca Lovisa – si rinnoverà. Sarà fondato sui nostri giovani, ma sarà sempre ambizioso. La stagione, in particolare da metà dicembre in poi, al di sotto delle aspettative, non ci deve abbattere, anzi, può servirci per migliorare. Siamo consapevoli di cos’è stato sbagliato, così come non abbiamo dimenticato che a Cagliari e San Siro con l’Inter la società è comunque arrivata al punto più alto di quasi cent’anni di storia. Il club – continua – ha dato continuità di gestione in questi 11 anni ed è ora pronto ad accogliere nuovi soci, che la rafforzino sempre più». Un passaggio importante, quest’ultimo, perché Lovisa ha bisogno di qualcuno che lo affianchi in questa, dispendiosa, avventura.



Il domani. Il presidente annuncia che mercoledì, dopo l’unico allenamento della settimana, ci sarà il rompete le righe. «I giocatori – spiega – hanno bisogno di staccare la spina, li ho visti scarichi. Ci può stare dopo che tanti di loro, con la doppia semifinale playoff e la cavalcata in Tim Cup, non si sono praticamente mai fermati».

Un pensiero è rivolto al team di domani, che «sarà più giovane – spiega –, con l’inserimento di 4-5 nostri ragazzi del vivaio. Ma non per questo sarà meno competitiva, e punterà sui nostri elementi chiave. Parleremo a breve con tutti i giocatori e chi vorrà rimanere dovrà farlo con il massimo della determinazione e della giusta rabbia, in primis di riscattare l’annata appena conclusa. Gli innesti saranno mirati e di prima qualità».



Il tecnico. Su questo fronte le parole di Lovisa lasciano supporre un nuovo cambio. Il contratto di Rossitto scade a giugno. E lui in primis difficilmente vorrebbe rimanere: «Incontreremo Fabio a giorni – spiega –. Non vogliamo prendere decisioni a caldo, ma tenerci il tempo per fare tutte le valutazioni necessarie. Sicuramente la scelta della guida tecnica sarà fondamentale per il nostro progetto».

Il presidente è convinto della bontà del lavoro nel settore giovanile, da cui si ripartirà: «La nostra fortuna è avere ragazzi forti già in casa. Alcuni dei migliori, quindi, entreranno in pianta stabile in prima squadra, altri 6-7 approderanno in top club di serie A. Ricordiamo che siamo l’unica società di serie C ai playoff tricolori con under 17, 16 e 15».



Lo stadio. Il Pordenone chiederà una nuova deroga per giocare al Bottecchia l’intera stagione: la Lega Pro dovrebbe concederla, considerata l’assenza di un altro stadio a norma in città e la presenza di un iter avviato per rendere a norma il Tognon di Fontanafredda. È probabile che i ramarri giochino un altro anno intero in via Stadio, con il trasferimento al vecchio Comprensoriale nel 2019-2020.

La squadra avrà con sé un buon numero di tifosi, dimostratisi affezionati nonostante l’annata mediocre: «Li ringraziamo per esserci sempre stati – chiude Lovisa –. Basti pensare che abbiamo aumentato la media spettatori in un’annata ben inferiore rispetto

alla scorsa. I fedelissimi saranno i nostri trascinatori. A loro sono certo che si affiancheranno tanti nuovi tifosi. Anche grazie a un coinvolgimento sempre maggiore delle realtà dei progetti scuole e affiliazioni».©RIPRODUZIONE RISERVATA