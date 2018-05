Pordenone: fatta per Maldonado, manca solo l’ok della Figc. Ora l’addio a Rossitto

PORDENONE. Accordo trovato con Luis Maldonado: sarà dunque lui il primo acquisto del nuovo Pordenone, che vorrebbe fargli sottoscrivere un triennale. Il centrocampista dell’Arzichiampo, club che ha chiuso al terzo posto il girone C di serie D, andrà dunque a puntellare la mediana dei neroverdi.

Classe 1996, capace di 13 gol nel corso della stagione regolare, il giocatore ecuadoregno non sarà però facilmente tesserabile. La Figc non prevede la contrattualizzazione in serie C (e in serie B) di giocatori non comunitari. Così lui, nelle sedi competenti, dovrà far valere il proprio diritto di avere un contratto sportivo di lavoro, facendo leva sul fatto di essere regolarmente in Italia da molti anni.



La norma. L’alternativa è che venga ingaggiato da una società di serie A e poi girato in prestito al Pordenone. Nel massimo campionato, infatti, i club possono avere in rosa due extracomunitari.

Difficile, però, che ciò avvenga, quindi il calciatore dovrà adire personalmente le vie legali e ripetere l’iter che ha svolto – per citare un esempio – il bosniaco Enis Nadarevic, quando nel 2010 passò in serie B al Varese dai dilettanti della Sanvitese.

Non sarà una pratica immediata, ma il Pordenone conta di avere Maldonado per la prima partita ufficiale della nuova stagione, prevista con la gara di Tim Cup. Sicuramente il regista partirà per il ritiro di Arta Terme di luglio. Attualmente è impegnato nei playoff di serie D con l’Arzichiampo: domenica scorsa, pur senza il suo apporto causa squalifica, la sua squadra ha battuto il Mantova (5-2) ed ha conquistato la finale della post-season del girone C. I vicentini affronteranno il Campodarsego (sede e data da definire).



Il tecnico. La priorità della società di via Stadio rimane a ogni modo una soltanto: l’allenatore. Tra martedì 15 e mercoledì 16 maggio, innanzitutto, è previsto un incontro con Fabio Rossitto, tecnico che ha rilevato la squadra da Leonardo Colucci lo scorso febbraio centrando i playoff.

Sarà l’occasione per formalizzare il divorzio, previsto peraltro dal contratto che scade a giugno. Dopodiché la proprietà andrà all’attacco di Mauro Zironelli, condottiero del Mestre, club con cui è però legato sino a giugno 2019. Non sarà un’operazione immediata, anche se è molto probabile che il sodalizio veneto lasci partire l’ex Sacilese.

Le alternative rispondono al nome di Federico Giunti, ex Maceratese, esonerato dal Perugia in serie B a inizio stagione e a quello di Luca D’Angelo, trainer della Casertana, ex Bassano e Alessandria.

L’obiettivo è individuare l’erede di Rossitto entro la fine del mese. Dopodiché si penserà a costruire la squadra, che dovrebbe comunque ripartire – a livello di senatori – da Stefani, Misuraca, Burrai, Berrettoni e De Agostini.©RIPRODUZIONE RISERVATA