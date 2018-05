Udinese, vinci contro il Bologna per non dipendere dagli altri

UDINE. Ricordate quella splendida pubblicità? «Basta poco che ce vò?». No, no, non basta poco: all’Udinese servono come il pane tre punti all’ultima giornata per salvarsi, altrimenti ci attende una serata da gufi, tifando Napoli e Sampdoria, avversarie di Crotone e Spal, oppure l’Atalanta che chiuderà la stagione a Cagliari, ma il massimo sarebbe sperare anche in una vittoria del Chievo, avversaria diretta ma squadra da evitare come la peste negli arrivi in gruppo, a pari punti, perché la classifica avulsa in un caso limite punirebbe proprio l’Udinese, facendola precipitare in serie B anche a fronte di un pareggio! Toccare ferro, please.



Vittoria. Per tagliare la testa al toro l’Udinese deve conquistare l’intera posta in palio domenica alle 18 (gare in contemporanea per la lotta salvezza e per i posti che valgono l’Europa League), allo stadio Friuli. Con questo risultato la retrocessione sarebbe un “affare” altrui: tra Crotone e Spal, dovessere arrivare alla pari, retrocederebbero i calabresi, in virtù degli scontri diretti; stesso responso in caso di arrivo a tre con il Cagliari a quota 36.

Accennavamo al Chievo, in apertura: i gialloblù retrocederebbero a questo punto solo in caso di sconfitta abbinata a una vittoria di tutte le altre duellanti. Tutte. E se si considera che nel menù dell’ultima domenica c’è il Benevento al Bentegodi, la salvezza per il Chievo è servita al 99%.



Pareggio. È un risultato che potrebbe non assicurare un altro anno di serie A all’Udinese. Dovrebbe essere abbinato all’impresa del Crotone a Napoli (per arrivare a quota 38 servono altri 3 punti a Zenga) e al successo della Spal in casa contro la Sampdoria, senza più speranze europee, ma comunque non una squadra materasso. Non solo anche il Cagliari dovrebbe battere l’Atalanta che invece duella ancora per l’Europa League (sperando in un sesto posto gratificante).

Insomma, si tratta di tre risultati che, inseriti in una scommessa dal tabaccaio, permetterebbero una cena offerta dai vari bookmakers. Ma c’è anche un caso “limite”, diciamo così, una congiunzione astrale che, a fronte di un pari ai Rizzi con il Bologna, porterebbe proprio l’Udinese in serie B.

Ecco la sequenza di risultati, riesumando i segni del caro vecchio Totocalcio: Udinese-Bologna X, Napoli-Crotone 2, Spal-Sampdoria 1, Cagliari-Atalanta 1, Chievo-Benevento X. Insomma, la graduatoria finale porterebbe il Cagliari a 39 punti, Chievo, Spal, Crotone e Udinese a 38, ma per la classifica avulsa, quella degli scontri diretti, il Chievo avrebbe 14 punti, la Spal 9, il Crotone 7, l’Udinese solo 5...



Sconfitta. Ancora più preoccupante sarebbe una debacle bianconera nell’ultimissima giornata. La squadra di Tudor in questo caso si salverebbe solo a fronte delle sconfitte di tutte le altre contendenti, ma anche in caso di pareggio di quelle che le stanno adesso alle spalle Cagliari, Spal e Crotone.

Nell’eventualità, invece, che Spal e Crotone piazzassero la zampata da tre punti, l’Udinese retrocederebbe anche con il pareggio del Cagliari, tanto più se associato a una contemporanea sconfitta

del Chievo che porterebbe al terz’ultimo posto tre squadre a quota 37: Chievo, Cagliari e Udinese. E anche in questo caso la classifica avulsa punirebbe i bianconeri visto che il Chievo avrebbe 10 punti, il Cagliari 6 e l’Udinese solo 1.©RIPRODUZIONE RISERVATA