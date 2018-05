Gsa beffata a Casale, Dykes accusa: "Dovevano farmi ripetere quel tiro"

CASALE MONFERRATO. Mancano 46 secondi alla fine di Novipiù-Gsa. Udine è sotto di sei, Kyndall Dykes si presenta in lunetta per tre tiri liberi: se li segna tutti la Gsa va a meno 3 e torna a esserci un solo possesso di differenza tra le due squadre.

La guardia Usa segna il primo e subito dopo protesta facendo presente che c’è qualcuno che muove il canestro. Il pubblico ulula pensando che il giocatore friulano si lamenti del bandierone che sventola dietro il tabellone. Dykes si innervosisce, mette il secondo ma sbaglia il terzo.

Considerando che a 3’’ dalla fine il tabellone avrebbe detto +1 Casale, quell’errore forse è risultato determinante. Lunedì sera a caldo, l’unico a parlare dell’episodio è stato il presidente Alessandro Pedone che poi ha fatto emettere un comunicato firmato Gsa.

La cosa che però ha fatto più clamore è la dichiarazione di Dykes sui social: «Loro – dice rispondendo a un tweet della collega Barbara Castellini – hanno fatto questo (mosso il canestro ndr.) tre volte e gli arbitri mi hanno detto che se avessi sbagliato avrei avuto un altro tiro. Io ho sbagliato e non ho avuto un altro tiro».



Una dichiarazione che farà discutere quella di Dykes e che accenderà ancora di più la sfida in programma questa sera a Casale. Il presidente Pedone a caldo, pur non mettendo in discussione la legittimità della vittoria dei piemontesi aveva ricordato come per un episodio analogo Imola era stata multata in occasione della gara con Ravenna.

In un comunicato targato Apu ha ribadito: «L’episodio non ha influito sul risultato, ma richiamo comunque l’attenzione. Non si può tollerare che un tifoso sposti il canestro (!!!) mentre un avversario si appresta a tirare i liberi, tra l’altro decisivi per l’esito della gara. Casale ha vinto con merito, complimenti a loro, ma desideriamo richiamare tutti, in primis gli arbitri, affinchè un episodio così non si ripeta».



Detto che il soggetto che si era appoggiato al sostegno del tabellone non era un semplice tifoso perchè era anche munito di macchina fotografica e nel primo tempo stazionava sotto il canestro dove attaccava Udine,

rimane l’episodio deprimente.

Non può valere tutto. E ci farebbe piacere che una società seria come Casale stasera non permettesse a quel soggetto di stazionare sulla linea di fondo. Meglio qualche metro indietro. In curva.



