Udinese, in due per sostituire Behrami

UDINE. Quella solita zampata, un fallo neppure troppo violento, forse anche inutile al minuto numero 59 e zac, ecco il cartellino giallo: l’Udinese non avrà Valon Behrami per la gara salvezza di domenica contro il Bologna.

La decisione – attesa già dal dopo-partita di Verona visto che il centrocampista bianconero era in diffida – è stata ufficializzata ieri dal giudice sportivo attraverso il consueto comunciato settimanale. Il campionato dello svizzero è terminato al Bentegodi, ora potrà concentrarsi sul Mondiale che giocherà tra un mese in Russia con la propria nazionale, un record rossocrociato, visto che la prossima sarà la sua quarta Coppa del mondo.



Per l’Udinese il buon Valon spenderà solo un po’ di energie nervose, seduto in tribuna, tifando per gli ultimi passi dell’operazione salvezza, i problemi ora sono tutti di Igor Tudor che dovrà trovare un sostituto all’altezza, capace di reggere la mediana come ha fatto Behrami nelle prime tre partite della sua gestione.



Il numero 85 bianconero è stato finora una scelta irrinunciabile per il tecnico spalatino: perno del centrocampo a Benevento (pareggio per 3-3) con il pupillo Balic nel ruolo di trequartista, stesso ruolo nel naufragio con l’Inter al Friuli (sconfitta per 4-0) con Balic quella volta mezz’ala poco convincente, terza replica a Verona (vittoria per 1-0) con Balic in panchina.

Le indicazioni sul giovane croato non sono casuali, perchè potrebbe essere proprio Andrija a prendere il posto dello squalificato Behrami, anche su questa scelta non sono poche le perplessità.



La prima è legata alla poca esperienza di Balic e il rischio che si correrebbe nel piazzarlo davanti alla difesa in una gara fondamentale, senza domani, dove un errore potrebbe anche significare la retrocessione.

Il secondo dubbio è sollevato dal nuovo assetto tattico che Tudor ha smazzato – con profitto – sul rettangolo verde del Bentegodi: un 4-4-1-1 che lascia poco spazio alla fantasia del numero 97 bianconero, meglio inquadrabile in un reparto “dispari”.

Chessò: un 4-3-2-1, per esempio, visto che la difesa a 4 dovrebbe essere riproposta anche con il Bologna. Insomma, al massimo Balic potrebbe agire da perno centrale con Hallfredsson e Barak ai fianchi, con De Paul e Jankto trequartisti in apoggio a Lasagna.



Perciò è meglio immaginare anche degli scenari alternativi. Per esempio, stavolta Tudor riavrà a disposizione Fofana, dopo la squalifica scontata a Verona. Potrebbe proporlo semplicemente al posto di Behrami?

Così l’Udinese riuscirebbe a schierarsi di nuovo con il 4-4-1-1, con Barak e Jankto esterni di centrocampo, con Hallfredsson mediano in coppia con il franco-ivoriano, una cerniera per proteggere le scorribande di De Paul tra le linee, a supporto dell’irrinunciabile Lasagna.



In soldoni, i pensieri dell’allenatore dell'Udinese adesso sono su due “piani”: l’assetto tattico e il possibile ritorno al 3-5-1-1, il ballottaggio Balic-Fofana. Difficile fare già in questo momento delle previsioni precise.

È immaginabile che Tudor lavorerà tutta la settimana sull'argomento. L'impressione è che con due mezz'ali a protezione potrebbe giocare Balic là in mezzo, altrimenti toccherà a Fofana. Pensieri. Pensieri per la salvezza.