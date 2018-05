Pordenone, c’è il nodo staff per il nuovo allenatore

PORDENONE. Per un allenatore chiedere alla società nella quale arriva di portare con sé uno o più componenti del suo staff è una cosa abituale.

Così Mauro Zironelli, tecnico del Mestre e dei desideri del Pordenone, è solito accettare nuove sfide con i suoi “aiutanti”. Sotto questo aspetto, se mai ci sarà un incontro, le parti dovranno dialogare attentamente. Perché la società cittadina ha confermato in blocco la squadra di allenatori: si tratta del trainer in seconda Andrea Toffolo, del collaboratore tecnico Filippo Cristante, del preparatore dei portieri Michele De Bernardin e dei preparatori atletici Adalberto Zamuner e Tommaso Zentilin. Se questi dovessero mai lasciare i ramarri nel corso del mercato sarà esclusivamente per una loro volontà.



Fiducia. Lo staff tecnico è uno dei punti di forza del Pordenone. L’hanno riconosciuto molti giocatori e anche la proprietà in più circostanze. In quest’ultimo caso, basti vedere il trattamento riservato a Zamuner e Zentilin, cui è stato rinnovato il contratto sino a giugno 2020.

Un attestato di stima notevole, considerato che il presidente Lovisa non era mai stato pienamente soddisfatto dei “prof”. Un riconoscimento che i due si sono guadagnati sul campo, dove la squadra non ha mai accusato una scarsa condizione atletica (esclusi gli ultimi due mesi della gestione Colucci).

Passando al preparatore dei portieri, De Bernardin è stato valutato da molti come il miglior acquisto del Pordenone della scorsa estate (e ha il contratto che scade nel 2019), mentre con Toffolo e Cristante la società ha un rapporto di estrema fiducia da molti anni: se il primo ha ancora un anno di vincolo, il secondo è in scadenza, ma c’è tutta la volontà della famiglia Lovisa di sottoporgli il rinnovo. Insomma, le certezze sotto questo profilo sono assolute.



Rompete le righe. La stima è stata ribadita allo staff anche ieri, giorno in cui i neroverdi si sono ritrovati per l’ultimo allenamento e la cena finale. Dopodiché il rompete le righe. Il Pordenone si ritroverà in sede qualche giorno prima del ritiro, fissato ad Arta Terme il 21 luglio. Due mesi abbondanti di vacanza per poter ricaricare le pile e affrontare così una nuova stagione. Quella di ieri è stata l’ultima seduta al De Marchi per molti: tra questi anche Fabio Rossitto.

L’incontro tra lui e la proprietà era fissato nella giornata di ieri, ma il presidente Lovisa ha deciso di posticiparlo a oggi. Le parti si troveranno per sancire la fine del rapporto. Il contratto del trainer scade a giugno e non sarà rinnovato. Entrambi sono pronti per nuove sfide: per Rossitto pare sia molto viva l’ipotesi Reggina, per il Pordenone c’è un obiettivo chiamato Mauro Zironelli.



Direttore generale.Ieri intanto si è diffusa la notizia che al Pordenone è in arrivo un nuovo direttore generale. Si tratterebbe di Fabrizio Cometti, ex Hellas Verona e nell’ultima stagione direttore commerciale e marketing del Bari.



