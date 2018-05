Giro d'Italia, è il giorno dello Zoncolan: sarà il teatro di una sfida galattica

Giro d'Italia. Il decalogo dello spettatore Le dieci regole che uno sportivo, amante del ciclismo, deve seguire in occasione di una corsa e, in questo caso, dell'arrivo della carovana rosa in Friuli con la tappa dello Zoncolan.

UDINE. Se Enzo Cainero, per caso, vi dovesse dire che sì, in fondo quindici anni fa all’inizio di questa incredibile storia, pensava realmente che un giorno lo Zoncolan diventasse l’ombelico del Giro d’Italia, l’arbitro di una corsa meravigliosa e apertissima e che quella montagna, fino a quel momento pressoché sconosciuta lontano dal Friuli, potesse calamitare l’attenzione degli sportivi di tutto il mondo, per favore non credetegli.

Per quanto possa essere capace e sognatore nemmeno lui avrebbe immaginato tutto questo. Invece eccoci qui alla sesta “liturgia” dello Zoncolan con la tavola (perdon salita) più dura d’Europa imbandita per uno spettacolo che si annuncia stellare.

La 14ª tappa, da San Vito al Tagliamento alla salita più dura d'Europa, è lunga 186 km: scatterà alle 11.55 dalla Provinciale 1, dopo il ritrovo di partenza dei corridori in piazzale Municipio. L'arrivo è previsto in cima al "Kaiser della Carnia" fra le 17 e le 17.30.

È da quando a dicembre si è avuta la certezza del ritorno del Kaiser tra le montagne del Giro, a quattro anni di distanza dall’ultima uscita che coincise con il trionfo di Quintana in rosa, che si parla dello Zoncolan come montagna chiave dell’edizione 2018 del Giro.

All’immediata vigilia della corsa in Israele, poi, la montagna carnica ha fatto capolino in tutte le dichiarazioni dei big. Eravamo lì e, da rappresentanti di questa terra meravigliosa, sobbalzavamo sulla sedia.

Non si parlava tanto dello storico via da Israele, ma di quella montagna friulana messa lì (perfidamente) alla fine della seconda settimana di corsa, cesura inevitabile tra il prima (le speranze rosa di molti big) e il dopo, le speranze rosa di pochi big.

Sabato 19 maggio, con il meteo che non promette nulla di buono con probabili piogge e freddo (occhio anche alle discese prima del “mostro”), lo Zoncolan sarà teatro di una sfida galattica: da il gemellino inglese Simon Yates (Mitchelton), finora assoluto e inaspettato protagonista, dall’altra il campione uscente, quel Tom Dumoulin (Sunweb), chiamato a respingere i prevedibili attacchi del leader della corsa per prepararsi poi (superata indenne domenica anche una Tolmezzo-Sappada carica di insidie) a mettere la freccia nella crono amica di martedì.

E gli altri? Se Domenico Pozzovivo (Bahrain) e Davide Formolo (Bora) sono due italiani chiamati a dare un ulteriore segnale forte in Carnia, un terzo azzurro, il più atteso e finora deludente, dovrà provare a scalare la classifica.

Sì, Fabio Aru sa bene a cosa andrà incontro. C’era nell’ultima scalata al mostro, arrivò dietro ai due colombiani Quintana e Uran e mise nel cassetto il primo podio al Giro. «Basta il nome Zoncolan per sapere che è una salita durissima – ci ha detto il 27enne sardo della Uae Emirates – ogni cedimento può significare perdere tanti secondi». Vero.

E Chris Froome, l’uomo più atteso? Finora il capitano Sky ha pagato, ma lo Zoncolan chiama alla battaglia i campioni. È accaduto con Pantani, Simoni, Basso, Contador, Nibali, Quintana. Il pubblico del “Maracanà” del ciclismo scalda i motori.

Dovrà avere un po’ di pazienza, questo mondo che spesso ti chiedi se stia davvero andando alla deriva, impone controlli di sicurezza elevati.

Ci saranno i metal detector, stavolta non per controllare se le bici nascondono i motorini (servirebbero eccome domani sul Mostro), ma per radiografare i tifosi. Sicuri di assistere in Carnia (e Cadore)a una grande sfida,



