Lardo alla Gsa: "Testa, cuore e gambe per 40’ per battere Casale"

UDINE. Testa, cuore e gambe per 40 minuti. Serve una Gsa al 100%, sul pezzo per tutta la partita, per battere Casale e portare la serie dei quarti di finale a gara4.



Forte del calore del pubblico del Carnera, l’Apu è pronta a dare battaglia per dimostrare di poter allungare l’avventura nei play-off. Rispetto alla serie contro Tortona, le parti si sono rovesciate, questa volta è Udine a trovarsi sotto 2-0, con le spalle al muro. Coach Lino Lardo alla vigilia è fiducioso: «La mia sensazione è che la serie si possa ribaltare, a patto di giocare come sappiamo per 40 minuti.

Non per 30, non per 25 e nemmeno per 20 minuti come in gara2. Serve continuità in tutto, perché come ho già detto in sede di presentazione di ogni partita, nei play-off non si gioca solo con la tecnica: conta molto l’aspetto mentale, conta il cuore, contano le gambe. Noi nelle prime due partite non abbiamo brillato sotto questi aspetti per tutti i 40 minuti e abbiamo perso contro una squadra che invece non ha mai mollato, neppure quando era sotto di 14 punti. Ogni giocatore che entra in campo deve dare il 100%, per vincere dovremo essere brutti, sporchi e cattivi».



Serve quello spirito che ti fa buttare anche sulle palle che sembrano irraggiungibili, che ti fa gettare sul parquet. Grinta e attenzione massima, per evitare di ripetere gli errori commessi mercoledì sera: «In gara2 le palle perse sono state penalizzanti per noi, ci hanno impedito di attaccare in contropiede. Non possiamo permetterci una cosa simile».



Tornando a gara2, la sensazione è stata di una Gsa troppo arrendevole nel momento del break di Casale. Lardo però è di un altro avviso: «Non ho colto segni di arrendevolezza, infatti nell’ultimo quarto abbiamo avuto uno sprazzo in cui ci siamo riavvicinati. Io nel pre-partita ho visto grande determinazione negli occhi dei miei giocatori. La sconfitta è arrivata solo perché Casale è stata più brava di noi. Ovviamente in gara3 dovremo essere bravi a limare certi errori, difensivi e non. In particolare limitare le palle perse e tirare con maggior precisione».



La Gsa, che recupera Ousmane Diop e che ieri ha ricevuto la visita del presidente Pedone, potrà contare sulla spinta di un Carnera stracolmo. «Vogliamo riscattarci davanti al nostro pubblico. Abbiamo preso due schiaffi, di cui uno forte, ma non ci sentiamo affatto inferiori a Casale e lo dimostreremo giocando un match senza un attimo di pausa. Contro un avversario così non possiamo permettercelo».



Ritmo alto, ma non solo nei piani tattici di coach Lardo. «Dobbiamo

coinvolgere di più i nostri lunghi nei giochi offensivi e tornare a essere la difesa che concede pochissimo agli avversari, perché come ho sempre detto se subiamo 80 punti si fa dura. Stasera vedremo la Gsa dei giorni migliori».©RIPRODUZIONE RISERVATA