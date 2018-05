Udinese, novanta minuti al verdetto e Tudor sprona la squadra: “Pensiamo a noi, non agli altri”

UDINE. Ci siamo. Ancora novanta minuti di sofferenza e sapremo se l’Udinese il prossimo anno giocherà ancora in serie A.



Lasagna e compagni disputano l’ultima partita con il Bologna in un Friuli che sarà riempito da 25 mila cuori bianconeri.



Potrebbe bastare il pareggio, ma a scanso di equivoci è bene puntare all’obiettivo massimo in modo da non dover dipendere dai risultati degli altri.



Il tecnico Igor Tudor conferma: «Non dobbiamo guardare alle altre in questo momento.



Rischi di distrarti, di disperdere energie e tensione per concentrarti al meglio per la tua partita.



Spero che la vittoria di Verona abbia dato un po’ di fiducia alla squadra, sarebbe importante».



Per quanto riguarda la formazione, i problemi si concentrano soprattutto in un reparto, quello di centrocampo.



Allo squalificato Behrami bisogna aggiungere l’indisponibile Balic che in settimana si è procurato una lesione al legamento collaterale del ginocchio sinistro.



Quasi certo l’inserimento di Fofana al posto dello svizzero.



Tudor si è poi soffermato sulle parole rilasciate domenica scorsa da Zenga: «Casualmente alla fine dl campionato vincono tutte», aveva sottolineato

il tecnico del Crotone mettendo in discussione la regolarità dei successi di Chievo, Cagliari e Udinese con Bologna, Fiorentina e Verona: «Non importa cosa dicono gli altri, ci sta che ognuno tiri l’acqua al suo mulino, poi c’è il campo che dice chi merita di salvarsi e chi no».