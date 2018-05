Parlano gli ex eccellenti: "Udinese, salvati e cambia tutto"

UDINE. Non ci saranno solo 25 mila tifosi a spingere l’Udinese verso la permanenza in serie A. In giro per l’Italia e per il mondo ci sono tanti altri tifosi speciali che domani alle 18 si metteranno davanti alla tv per sostenere Lasagna e compagni. Stiamo parlando di ex illustri.

E così, dopo l’incoraggiamento del grande Totò Di Natale, ieri hanno fatto arrivare il loro sostegno e i loro consigli Nestor Sensini e Abel Balbo, Alessandro Calori e Marcio Amoroso, Giuliano Giannichedda e Stefano Fiore, non esattamente gente qualunque, ma campioni e uomini veri che avrebbero molto da insegnare agli eroi pallonari di oggi. E che hanno l’onestà intellettuale di invitare la società a rivedere il progetto in modo da tentare di riportare l’Udinese ai fasti di qualche stagione fa.



AMOROSO. Il brasiliano a Udine ci ha giocato tre anni e ha vinto una classifica cannonieri. In tutto per lui 86 partite e 38 reti. «Io mi sento un tifoso dell’Udinese e mi dispiace vederla in grande difficoltà. Ho indossato questa maglia con tanto affetto e rispetto.

Con il Bologna serve testa e sangue freddo, la salvezza è vicina, ma bisogna conquistarla fino in fondo». Marcio ha sempre avuto un rapporto speciale con Gino Pozzo e forse è per questo che si permette di fargli un appunto: «Il mercato dell’Udinese deve essere fatto esclusivamente da lui, non da personaggi che girano attorno alla società e che non fanno gli interessi del club. Mi auguro che si vinca la partita con il Bologna e che il prossimo anno si riparta con nomi nuovi e la mentalità giusta».



FIORE. Salvarsi e cambiare tutto. É quello che consiglia anche Stefano Fiore. Due anni a Udine per lui (1999-2001), 67 partite disputate e 18 reti. «Da ex mi dispiace vedere l’Udinese così in basso – la sua analisi –. Quest’anno più che in quelli precedenti, c’è stato il rischio concreto di perdere la serie A. Se tutto andrà come deve, domenica sera dopo la gara con il Bologna l’Udinese sarà salva, ma bisognerà lavorare non dico per tornare agli antichi fasti, ma almeno per non soffrire così tanto».



Fiore offre questo consiglio alla famiglia Pozzo: «La sensazione è che si sia chiuso un ciclo non solo tecnico ma anche dirigenziale. É ora di dare una sterzata, di un cambiamento radicale non solo nella rosa ma anche all’interno della società. L’Udinese ha uno stadio di proprietà e con delle scelte azzeccate può ritornare a occupare le posizioni di qualche anno fa».



BALBO. Si concentra sulla gara di domani con il Bologna il pensiero di Abel, 4 stagioni in Friuli tra serie A e serie B (1989-1993) nelle quali ha sommato 134 presenze e 65 gol. «Questa partita va affrontata come se fosse quella della vita – le parole dell’ex centravanti argentino –: massima attenzione e totale disponibilità al sacrificio, poi il resto arriverà da solo perchè l’Udinese è superiore al Bologna. Mi auguro che la squadra sia nella giornata giusta e vinca la partita facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti. Questa società, per strutture, competenza e serietà non può non restare in serie A. E lo meritano tantissimo i suoi tifosi sempre vicini alla squadra ed esempio di correttezza e fair play».



SENSINI. Dall’Argentina arriva l’incoraggiamento dell’ex difensore, otto stagioni divise in due spezzoni (1989-1993 e 2002-2006) con 240 presenze e 15 reti in Friuli. «L’Udinese si sta per lasciare alle spalle una stagione difficile, tormentata. Al suo arrivo, Oddo sembrava aver trovato la chiave per accendere definitivamente la squadra, ma così non è stato. Credo che la vittoria di Verona abbia messo l’Udinese al riparo da brutte sorprese».



Con il Bologna dovrebbe bastare il pari: «Faccio fatica a pensare che il Crotone possa vincere a Napoli – aggiunge Nestor –. Di sicuro il prossimo anno ci dovranno essere parecchi cambiamenti all’interno della squadra. Un voto alla stagione? 4, al massimo 4.5. L’Udinese deve stare nelle prime otto posizioni in classifica».



CALORI. Otto anni con la maglia bianconera, gli ultimi cinque da capitano, il primo dell’Udinese europea. 257 i gettoni, 10 i gol tra serie A e serie B. Attuale allenatori del Trapani, che disputerà i play-off per giocarsi la serie B, Alessandro non sembra preoccupato: «Non servono appelli o consigli da parte mia, credo che dopo la vittoria di Verona il più sia stato fatto. E poi tra Udinese e Bologna saranno troppo diverse le motivazioni a favore dei bianconeri».



GIANNICHEDDA. Sei stagioni (dal 1995 al 2001) all’Udinese, 151 presenze e 2 gol, ma soprattutto due polmoni enormi che gli permettevano di essere ovunque in campo. «É stata una stagione complicata, adesso siamo alla fine, potrebbe bastare un punto ma a scanso di equivoci meglio prendersi i tre punti e mettersi

al sicuro», l’introduzione di Giuliano che poi manda questo emblematico messaggio: «Nei momenti difficili il popolo friulano e l’Udinese hanno tirato fuori sempre coraggio, sacrificio e orgoglio. Alè Udin». Non serve aggiungere altro.©RIPRODUZIONE RISERVATA