Cantiere Udinese: vittoria in rimonta in Austria, l’attacco fa gol difesa da completare

SANKT VEIT. Avete presente quelle partite di campionato che cominciano male e che poi sono cavoli rimettere in piedi? Ecco, l’Udinese ieri si è trovata a dover risolvere un problema del genere contro i russi dell’Ufa.

Incassato il “solito” gol su palla inattiva dopo neanche due giri di lancette, la formazione bianconera, ha dovuto fare i conti contro un avversario che si è piazzato tutto dietro la linea della palla in un ordinato 4-4-2. Se poi ci aggiungiamo il vantaggio di una condizione fisica migliore (l’Ufa giovedì prossimo è atteso dal preliminare di Europa League con gli sloveni del Domzale) ecco che la rimonta ha un valore doppio per i ragazzi di Velazquez che in questo precampionato portano a casa la terza vittoria di fila.

È calcio d’estate ma, si sa, vincere aiuta a vincere. Il tecnico spagnolo ha riproposto i suoi il 4-2-3-1, solo che stavolta Barak, invece che nella linea dei trequartisti, viene abbassato in mediana al fianco di Fofana. In difesa a sinistra si allarga Samir, a destra tocca ad Adnan visto che altre soluzioni non ci sono (Larsen è in vacanza e Ter Avest non è ancora arruolabile): sono gli stessi schierati da Delneri nel 2-6 casalingo con la Juve.

Allora furono tre i gol subiti su palla da fermo, stavolta i bianconeri si limitano a uno. La speranza è che quel centrale che Pradè sta cercando arrivi presto per cominciare a lavorare sui meccanismi difensivi che vanno affinati prima che cominci il campionato. Il 4-2-3-1, infatti, è assetto molto propositivo, ma se non eseguito in maniera adeguara rischia di lasciare qualche spazio di troppo agli avversari soprattutto sulle corsie esterne. Da qui l’importanza di avere Samir che a sinistra sa cavarsela se è in condizione. È stata partita vera, dicevamo. Molto tattica, con ritmi inevitabilmente ancora bassi.

L’Ufa ha sbloccato il risultato con Paurevic solo soletto sul secondo palo. Positiva la reazione attraverso la ricerca di giocare sempre palla a terra insistendo con rapidi cambi di gioco. Su uno di questi è arrivato il gol del pareggio: una rete “sporca” perché sul lancio per Adnan un difensore è intervenuto malamente favorendo Lasagna che solo davanti al portiere ha firmato il suo sesto gol estivo in tre partite. In precedenza Kevin aveva sfiorato l’1-1 arrivando leggermente fuori tempo su un cross dal fondo di Machis, pericoloso anche in fase di finalizzazione con un destro di poco fuori.

Sul fronte opposto Scuffet ha fatto il disoccupato. Tanti cambi nella ripresa, ma è stata sempre l’Udinese

a fare la partita esclusi il quarto d’ora finale. Il gol vittoria l’ha firmato Evangelista con preciso sinistro a giro. Nel finale esordio anche per Pussetto che a tempo scaduto ha subito un bruttissimo fallo da Alikin. Espulsione per il russo e rissa sfiorata. Proprio come in campionato.