Da San Siro a Bergamo: riparte con l’Albinoleffe l’avventura in Coppa

PORDENONE.

Sarà l’Albinoleffe la prima avversaria del Pordenone in Coppa Italia, competizione che ha visto Stefani e soci protagonisti la scorsa stagione riuscendo ad arrivare sino al quarto turno, l’indimenticabile match contro l’Inter a San Siro. Il tabellone della kermesse è stato pubblicato ieri e il sorteggio ha messo di fronte i ramarri ai lombardi, squadra con cui l’ultimo successo risale al gennaio del 2016.

Si gioca in trasferta – a Bergamo, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia – domenica 29 luglio (l’orario è ancora da stabilire). In caso di passaggio del turno si tornerebbe in campo domenica 5 agosto, a Pescara, contro gli abruzzesi. Se l’avventura in Coppa Italia dovesse ulteriormente proseguire, terzo turno domenica 12 agosto contro il Chievo Verona. Più lontano, agli ottavi di finale, c’è l’Atalanta.



L’Albinoleffe sarà il team con cui la squadra di Attilio Tesser comincerà la stagione 2018-2019. Sarà sfida unica: in caso di parità al termine dei 90’ tempi supplementari ed eventuali rigori. Il Pordenone comincia lontano dal Bottecchia e al cospetto di una pari-categoria: l’abbinamento è dovuto al fatto che, il gruppo neroverde, arriva alla competizione da ottava e ultima forza (e come “ripescata” dopo il forfait della Reggiana).

Stuzzicante l’abbinamento in trasferta col Pescara del secondo turno. Allo stadio Adriatico, col Delfino, il Pordenone giocò nella Tim Cup 2013-2014, quando perse 1 a 0 e sfiorò il gol del vantaggio nonostante due categorie di differenza (serie D contro serie B).

Fu la prima, vera, partita di grande calcio dell’era Lovisa; un match guadagnato grazie al successo per 2 a 0 a Nocera Inferiore con la Nocerina. Tornando a tempi più recenti, la squadra di Tesser spera di ripetere il cammino dell’anno scorso, quando superò Matelica, Venezia, Lecce, Cagliari, per poi fermarsi con l’Inter ai rigori. Quest’anno la sfida coi nerazzurri può esserci solo in finale...



La Figc intanto ha reso noto dell’accoglimento dei i ricorsi (e la conseguente iscrizione al

campionato di serie C) di Cuneo, Lucchese, Matera, Monza, Pistoiese e Triestina. Respinti quelli di Fidelis Andria, Mestre e Reggiana. I calendari saranno presentati il 7 agosto con diretta Sportitalia. Non sono però escluse sorprese, visto che l’organico della categoria è ancora da formare.