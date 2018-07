Intitolato a Chessa l’impianto per i campioni del futuro

PORDENONE. La pioggia non ha potuto fermare un momento che, per lo sport locale, ha un grande significato. L’impianto indoor di via san Vito è stato intitolato a Gianfranco Chessa, tecnico delle saltatrici in alto Alessia Trost e Desirèe Rossit, scomparso nel luglio del 2017.

Era diventata la sua casa, la struttura sopraelevata del campo Agosti, il luogo dove ha fatto crescere e volare le sue due atlete che ieri non hanno potuto essere presenti. C’erano invece tantissime altre persone che hanno voluto bene all’allenatore di origine sarda: la sua famiglia, rappresentata dalle figlie Giulia e Laura e dalla moglie Gabriella Conedera, le autorità civili e sportive.

Dopo è arrivato il momento del memorial Agosti, disputato sulla pista intitolata al grande giavellottista pordenonese e ufficialmente inaugurata ieri assieme alla nuova palestra, creata quest’ultima anche grazie agli strumenti donati da Gianfranco Chessa.



I portacolori dell’Atletica Brugnera Pordenone Friulintagli, a un certo punto, hanno srotolato uno striscione: “Grazie Gianfranco” c’era scritto. Niente di più. Un messaggio semplice ma efficace, in linea con la personalità e il carattere dell’allenatore. Due parole che hanno fatto commuovere la moglie, che nel corso della cerimonia ha voluto ricordare il marito che è stato anche il suo tecnico nel passato da velocista.

Non sono mancate le autorità: Elio De Anna, consigliere della Fidal nazionale, Ezio Rover, presidente della Fidal di Pordenone; Gianfranco Caliman in rappresentanza del Coni; il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani e l’assessore comunale allo sport Walter De Bortoli; l’assessore regionale allo sport Tiziana Gibelli e il presidente della Fidal regionale e parlamentare Guido Germano Pettarin. «Ho conosciuto Chessa – ha detto quest’ultimo – e ho potuto apprezzare le sue qualità tecniche e umane. Chi l’ha conosciuto ha potuto capire cosa vuol dire essere uomo di sport. È stato un esempio. Il suo amore per l’atletica e non solo è la testimonianza più bella che ci lascia».



Presente anche Marzia Caravelli, atleta azzurra pordenonese, protagonista ai Giochi Olimpici di Londra 2012 e Rio 2016, quest’anno ai box perché in dolce attesa. I risultati di rilievo? Bene nei 1500 Eleonora Vandi (Avis Macerata, 4’25’’79) e Mohamed Zerrad (Biotekna, 3’50’’65); nel giavellotto femminile si impone la pluri-campionessa italiana Zahra Bani (Fiamme Azzurre) con 54,17 e nel giavellotto maschile vince Mauro Fraresso (Fiamme Gialle) con 71,47.

Nei 100 uomini la firma è di Lodovico Cortellazzo (Assindustria Padova) con 10’’53 (+ 0.2 il vento) e nei 100 donne arriva davanti a tutte Johanelis Herrera (Atletica Brescia) con 12’’04 (vento a+ 0.3). Nei 3000 siepi vince Abdoullah Bamoussa (Friulintagli) con 8’46’’79. Quest’ultimo, con 8’27’’78, aveva centrato il minimo per i campionati Europei

di Berlino (dal 6 al 12 agosto) ma non è stato convocato dalla Fidal.

Oggi, infine, si replica con una grande gara a livello giovanile: in programma a Brugnera il meeting “Ospiti di gente unica”, valido anche come settima prova di Atletica Giovani.