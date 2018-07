L’Udinese molla Favilli: c’è la pista Pinamonti, il gioiellino dell’Inter

UDINE. Non sarà Andrea Favilli la punta che andrà a rinforzare il parco attaccanti dell’Udinese. Il classe ’97 che fino a ieri sembrava molto vicino alla causa bianconera sposerà, invece, quella rossoblù di marca genoana.



Il Grifone è ai dettagli per l’operazione, pronto a sborsare 7,5 milioni di euro, ma lasciando il diritto di riacquisto alla Juventus, sulla base di 15 milioni. Ecco la formula che non convinceva i dirigenti dell’Udinese, a cui ora si prospettano altre ricerche di mercato con un preciso target.

L’idea resta sempre quella di portare alla corte di Velazquez un attaccante capace di agire sia da prima che da seconda punta, ma che possa soprattutto integrarsi anche con Lasagna, considerando che Vizeu è considerato solo prima punta, per le sue caratteristiche, e quindi decisamente meno adattabile a ricoprire altre posizioni sul fronte d’attacco.



Ciciretti e Ricci sono i nomi rimandati ai tifosi dalla grancassa fatta dai rumors di mercato, mentre quello del classe ’99 Andrea Pinamonti potrebbe fare al caso, considerando che non ha nulla da invidiare a Favilli, anzi messo sullo stesso piano alla voce “sicure promesse” tra gli addetti ai lavori. Lo sa bene anche Mino Raiola, ormai a un passo dal prendersi la procura di Pinamonti, chiuso a Milano da Icardi e Lautaro Martinez.



Oltre a quello dell’attaccante, sul fronte bianconero tiene banco anche la ricerca di un portiere. E qui sono decisamente alte le quote di Nicolas, il trentenne portiere brasiliano reduce dai 76 gol subiti a Verona con l’Hellas, nelle 36 partite stagionali disputate.

Il contratto gli scade a giugno 2020, ma il club scaligero ha bisogno di liquidi e con 500 mila euro l’affare potrebbe essere fatto. Prima però, Simone Scuffet dovrebbe essere piazzato in prestito, alla ricerca di un team in cui possa giocarsi il posto.

Il Frosinone è interessato e si è fatto avanti, ma al momento l’operazione è legata all’uscita di Bardi, sul quale il Napoli è interessato per il ruolo di terzo portiere. Frosinone potrebbe diventare anche la piazza futura di Emil Hallfredsson, il 34enne centrocampista islandese legato fino al 2020 all’Udinese. Il problema? È solo uno, che Hallfredsson accetti la destinazione ciociara, come ha fatto Stipe Perica, anche lui restio per qualche settimana, ma poi convintosi che di spazi a Frosinone potevano aprirsi più che in Friuli.



Passando alle altre trattative, ieri Juve e Sampdoria si sono incontrate per la possibile cessione ai doriani del croato Pjaca, mentre la Roma, che ha ceduto in prestito Gerson alla Fiorentina, ha presentato l’offerta di 35 milioni al Bordeaux per il talento Malcom. In viola approda anche Nordgaard, mentre a Bologna è arrivato il difensore Mattiello

dall’Atalanta.A Napoli, il patron De Laurentiis ha fatto sapere che non arriveranno gli “stagionati”, e che il ritorno diè possibile solo se l’uruguaiano si dimezzasse lo stipendio.