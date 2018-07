Gsa adesso al completo e il presidente Pedone già suona la carica

UDINE. Gsa, adesso sei al completo. La società bianconera ha ufficializzato l’arrivo di Salvatore Genovese, ala siciliana classe 1987 di 200 centimetri, chiudendo così il mercato in entrata.



Il roster completo a disposizione di coach Demis Cavina, cui andranno aggiunti un paio di under del vivaio, è composto da Marco Spanghero, Lorenzo Penna, Trevis Simpson, Mauro Pinton, Riccardo Cortese, Stefan Nikolic, Marshawn Powell, Salvatore Genovese, Francesco Pellegrino e Christopher Mortellaro.



In totale siamo a dieci, la lode ce la mette il presidente della Gsa Alessandro Pedone: «Mancava un tassello per completare il roster e oggi è il momento di annunciare Salvatore Genovese, che partirà da cambio del nostro americano Powell. Siamo sicuri che Genovese, oltre a darci sostanza nel pitturato, saprà anche aprire il campo con il suo tiro frontale dalla lunga distanza.

Ce lo ricordiamo tutti da avversario quando giocava a Montichiari e mi stuzzica molto l'idea di inserirlo in un roster che mi pare lungo, equilibrato ed estremamente competitivo. Sulla carta, mi sento di poter dire che ci siamo rinforzati centrando gli obiettivi che ci eravamo prefissati.

Crediamo di consegnare a coach Demis Cavina una formazione che saprà regalarci tante soddisfazioni anche se l’ultima parola spetta ovviamente al campo. Adesso, ancora qualche settimana di vacanza, poi dopo Ferragosto tutti al lavoro per una stagione che intendiamo disputare da protagonisti».



È un’Apu decisamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione, con sette nuovi innesti e tre sole conferme, di cui due nel cuore dell’area colorata. Mauro Pinton sarà il nuovo capitano ed è l’unico “superstite” del triennio di coach Lardo: Michele Ferrari non è stato confermato, Vittorio Nobile andrà in prestito altrove a fare esperienza. C’è grande curiosità per vedere all’opera la compagine udinese.



Bisogna attendere un mesetto:

il 19 agosto raduno al Carnera agli ordini di coach Cavina, il 21 agosto si parte alla volta di Gemona del Friuli per il ritiro, il 28 agosto primo “scrimmage” nella località pedemontana. A tal proposito, nelle prossime ore la Gsa ufficializzerà il programma completo della sua pre-season.