In otto sono in bilico, ma almeno la metà può meritarsi la nuova Udinese

UDINE. Pochi oggetti possono ben rappresentare l’idea del viaggio come una valigia. L’associazione è immediata e rimanda all’idea stessa del cambiamento, con nuovi posti e nuove facce in arrivo, ma anche con un bagaglio di ricordi alle spalle. Ecco, partiamo proprio da quelli, visto che nelle fila dell’Udinese attuale ci sono circa una decina di giocatori che di ricordi ne hanno già lasciati molti in passato e, purtroppo per loro, non sono di quelli rimpianti dai tifosi, anzi.



Di qui, la valigia bella e pronta di cui sopra, col mercato come “stazione” di ripartenza per loro. Tuttavia, va preso atto che i vari Adnan, Danilo, De Paul, Heurtaux, Wague e Scuffet, inserendoci anche Hallfredsson e Badu, sono e saranno valutati da Velazquez, che tra i vari compiti ha pure quello di non sbagliare alcuna valutazione.

Perché se è vero che a Udine certi giocatori hanno già dimostrato molto, è altrettanto vero che le cose cambiano e che un nuovo corso, avvalorato da un nuovo sistema di gioco, ma soprattutto di mentalità, può trasformare. E se guardiamo altrove, l’esempio più clamoroso nelle ultime stagioni è stato quello di Koulibaly, che Sarri ha trasformato in cigno da brutto anatroccolo, nel giro di una sola stagione.



E allora perché non credere che anche Velazquez non possa rigalvanizzare alcuni “vecchi” tra nuove motivazioni, stimoli e corso tattico? Chi vivrà vedrà, certo, ma al momento vanno posti dei giudizi, innanzitutto sull'applicazione di tutti. D’accordo, la professionalità non deve mai mancare, ma spesso capita che chi sa di dover andare non dia tutto.

E invece l’impegno è una costante di base che fin qui ha permesso di vedere già alcuni segnali, con De Paul in netto vantaggio sugli altri. Lo ricordavamo in affanno, prima sulla fascia destra con Delneri, dove non eccelleva mai nell’uno contro uno, poi più interno nel campo con Oddo, spostato sul centro sinistra, con troppi palloni persi; correva pure a vuoto senza i giusti tempi di gioco (troppi tocchi). Velazquez lo ha provato alle spalle della prima punta, nei tre trequartisti, gli ha ridotto la corsa chiedendo uno-due e assist, e le prime risposte sono state incoraggianti.



Come quelle di Ali Adnan, che nelle due amichevoli con Nova Gorica e Ufa, ha dimostrato di saperci stare nel progetto di un 4-2-3-1, come quarto a sinistra. In fondo, sarà l'attaccante esterno che detterà le sovrapposizioni dei terzini e la sua gamba a sinistra è notevole.



Anche Molla Wague si è disimpegnato bene da centrale possente, così come Samir si è già fatto rivedere brillante, come alla sua prima stagione, disimpegnandosi meglio sulla corsia esterna, piuttosto che da centrale. Segnali non ancora positivi, invece, sono arrivati da Heurtaux, che non “morde” a sufficienza da terzino destro, là dove saranno Larsen e Ter Avest a giocarsi il posto.



Quanto a Danilo, è un peccato che continui a cercare

il lancio in fase d’impostazione, quando il tecnico cerca possesso e fraseggi corti. Scuffet deve migliorare, specie in allenamento, perché tutto è possibile, mentre Badu si è infortunato e Hallfredsson, una volta al rientro, sarà disposto a giocarsi le sue carte per competere con Mandragora?