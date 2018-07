Pordenone-show, 12 gol all’Arta e Berrettoni sente aria di Coppa

ARTA TERME. Gol ed entusiasmo a grappoli. La prima amichevole del Pordenone, dopo la sgambata di allenamento col Bordano di giovedì scorso, appaga il popolo neroverde, arrivato in massa (oltre 400 persone sugli spalti dello stadio Zuliani) ad Arta Terme per il battesimo del Pordenone targato Attilio Tesser.



Una dozzina (12-1 il risultato finale) le reti realizzate alla locale formazione dell’Arta Terme. Un autentico show degli uomini di punta della compagine naoniana: doppiette per il nuovo arrivo Candellone (manca soltanto l’ufficialità), Berrettoni e Raffini.

Una tripletta per Magnaghi, tolto dal mercato proprio su indicazione del nuovo allenatore e ora pronto a ripagare tanta fiducia. Sigilli del giovane scudettato Cotali, di bomber Gerardi, e gran gol del pezzo pregiato della campagna di rafforzamento, ovvero l’ex Avellino, Gavazzi. Per lui e per tutti gli altri volti nuovi, un bel biglietto da visita. In attesa di test decisamente più probanti, come l’esordio in Coppa Italia, in programma domenica 29 luglio a Bergamo con l’Albinoleffe.



Anche in vista del debutto ufficiale, Tesser schiera inizialmente molti “titolari” . Davanti a Meneghetti, la difesa a 4 è composta da Semenzato, Stefani, Barison e De Agostini. In mezzo Misuraca, Cotali nelle vesti di vice Burrai (indisponibile per un leggero infortunio) e Bombagi. Quindi Berrettoni alle spalle di Gerardi e Candellone. È proprio quest’ultimo ad aprire il tabellino dei marcatori dopo appena 3 minuti, realizzando in scivolata.



Al 20’ il raddoppio porta la firma del talentuoso Cotali con una conclusione da fuori area. Il tris arriva poco prima della mezz’ora con Berrettoni dopo un pregevole duetto con Candellone. Prima dell’intervallo è la volta di Gerardi: con un gran tiro di sinistro che mette il timbro sul 4-0.



Nella ripresa, sale in cattedra Berrettoni: prima segna il 5-0 al termine di un’azione personale, quindi serve a Candellone il pallone buono che il centravanti di proprietà del Torino tramuta nella doppietta personale. Un errore difensivo regala a Micelli la gioia del gol della bandiera per l’Arta.

Ma è in arrivo la “valanga” neroverde finale. La apre e la prosegue Magnaghi, prima imbeccato da Semenzato, quindi da Raffini, a sua volta autore del 9-1 su rigore e del bis su traversone di Facchinutti. Le ultime gioie per i tifosi dei ramarri giungono ancora da Magnaghi e da Gavazzi, con una prodezza al volo. Non poteva esserci chiosa migliore.



Rimane ovviamente con i piedi per terra Tesser a fine gara. «È stato soltanto un bell’allenamento – fa sapere il tecnico del Pordenone –. Ho sentito attorno a noi un grande entusiasmo, che spero riusciremo a mantenere anche dopo i primi appuntamenti ufficiali.

Mente all’Albinoleffe? Certo, ma sarà comunque presto per trarre giudizi. Spero per allora di recuperare Burrai, anche se Cotali al suo posto ha fatto molto bene» . Gli chiedono se ascolta i consigli tecnico-tattici del presidente Lovisa. «Certo – risponde Tesser –,

è un piacere parlare con un uomo di calcio come lui, ma poi decido con la mia testa».Prima della sfida di Tim cup con gli orobici il Pordenone sosterrà un altro test preparatorio: mercoledì prossimo (ad Arta) alle 17.45 con il Brian, formazione di Eccellenza.