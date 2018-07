Entusiasmo, gol e fiducia: ecco i “ramarri” di Tesser

pordenone



Il pieno di gol – più di 30 – fa da sfondo alla prima, positiva settimana di ritiro ad Arta Terme del Pordenone. La squadra di Tesser, com’era logico, ha sotterrato di gol sia il Bordano (21-0) sia la compagine locale (12-1), facendo il pieno di entusiasmo in vista degli ultimi giorni in Carnia e prima del debutto stagionale ufficiale, fissato per domenica al cospetto dell’Albinoleffe a Bergamo per il primo turno di Coppa Italia.







Il calcio d’inizio per l’esordio ufficiale nella stagione è stato stabilito ieri: i neroverdi, a Bergamo, scenderanno in campo alle 18.30. L’anno scorso, nella competizione, i ramarri sono stati protagonisti assoluti arrivando al quarto turno e guadagnandosi una storica sfida con l’Inter a San Siro, arrendendosi solo ai calci di rigore. Ora ci riprovano, consapevoli che bisognerà superare lo scoglio biancazzurro.







Il Pordenone sta lavorando con profitto ad Arta. Attilio Tesser sta toccando le corde giuste al gruppo e a una vecchia guardia che, lo scorso torneo, ha chiuso col fiatone, logorata da dieci mesi non semplici. Nei primi test si sono visti Gerardi e Magnaghi pimpanti, Berrettoni già pungente, Stefani, De Agostini e Misuraca con la mentalità giusta: segnali importanti per una squadra che, come obiettivo minimo, vuole migliorare il nono posto conquistato nel 2017-2018. Per farlo in settimana il presidente Mauro Lovisa ha regalato a Tesser il centrocampista Davide Gavazzi, uno dei maggiori colpi dei suoi 11 anni di presidenza: classe 1986, proveniente dall’Avellino, quasi 250 presenze tra serie A e B. Scende in C dopo nove anni nei piani più alti del calcio “pro”. Con l’Arta Terme ha fatto il suo debutto, segnando il primo gol con la nuova maglia. Servirà in futuro e nella sfida con l’Albinoleffe che, se vinta, permetterà ai ramarri di sfidare il Pescara all’Adriatico nel secondo turno in programma domenica 5 agosto (gara unica in entrambe le occasioni, supplementari e poi eventuali rigori). L’ultimo test non ufficiale è fissato per mercoledì: partitella con il Brian, alle 17.45, al campo sportivo di Arta Terme.







Nella settimana appena trascorsa ha firmato anche Daniel Semenzato, terzino classe 1987 che ha fatto ritorno a Pordenone dopo un anno trascorso a Catania. Sarà un elemento fondamentale nel 4-3-1-2 già testato da Tesser. Il suo rientro ha acceso ulteriormente una piazza che ha voglia di tornare protagonista: l’entusiasmo si è fatto sentire anche nei primi giorni di campagna abbonamenti, con più di 100 tessere staccate. Atmosfera festosa anche per il sabato neroverde ad Arta Terme, in cui dopo l’amichevole è stata presentata la squadra assieme alle nuove maglie: tre divise per la stagione alla

porta, la neroverde, la bianca (che abbandona il rosso e l’idea dei colori cittadini per la seconda maglia) e una total black di concezione del tutto nuova ma che può già accendere il cuore dei tifosi. Quest’ultimo è un tocco innovativo, l’ennesimo ideato dalla società. —