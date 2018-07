Già pronto il Pordenone di Coppa: due punte e il genio di Berrettoni

PORDENONE. Quella iniziata ieri è la prima settimana pre-partita della nuova stagione. Domenica alle 18.30 il Pordenone scende in campo a Bergamo per affrontare l’Albinoleffe nel primo turno di Coppa Italia. Calcio d’estate, diranno in tanti, ma non per i neroverdi, che puntano a ripetersi dopo essersi rivelati nella competizione la miglior squadra di serie C, durante la stagione scorsa. Ma che squadra giocherà all’Atleti Azzurri d’Italia? Una formazione che i tifosi hanno già visto: saranno solo due – salvo sorprese – i volti nuovi. L’usato sicuro, nel senso positivo del termine.



Secondo quanto osservato nei due test con Bordano e Arta Terme la porta domenica a Bergamo sarà difesa da Stefano Mazzini, che torna così a calcare il campo di gioco della sua società di appartenenza, l’Atalanta. In attesa dell’estremo difensore esperto, sarà il 19enne di Crema a guidare il reparto arretrato. In questo senso Tesser punterà su una linea estremamente rodata.

L’unico volto nuovo sarà Alberto Barison, difensore classe 1994 proveniente dal Bassano. Gli altri tre si conoscono alla perfezione, avendo già giocato assieme: i due terzini Semenzato e De Agostini e il capitano Mirko Stefani. Quest’ultimi due fanno coppia dal campionato 2015-2016. Un’eternità, se si pensa che in serie C i calciatori cambiano squadra quasi a ogni stagione. In mezzo al campo altra coppia rodata, composta dal regista Sasà Burrai e da Misuraca, mezzala destra.

I due sono assieme dalla stagione 2016-2017. L’unico innesto è Davide Gavazzi, colpo di mercato dell’estate neroverde, proveniente dall’Avellino. E davanti? Gerardi e Magnaghi dovrebbero formare la coppia di attaccanti. Alle loro spalle il numero dieci, Emanuele Berrettoni. Una formazione di qualità, esperta (sette over 30) e, soprattutto, che si conosce reciprocamente: le new entry sono solo Barison e Gavazzi. Un fattore, il know-how, importante per le gare di inizio campionato, quando molte formazioni sono ancora in fase di rodaggio. Per quanto riguarda il modulo, il Pordenone userà il 4-3-1-2, uno schema che rappresenta il marchio di fabbrica di Attilio Tesser.



Intanto arrivano le prime parole da giocatore neroverde di Davide Gavazzi, visibilmente soddisfatto per la scelta che lo ha portato a vestire la maglia del Pordenone: «Sento buone sensazioni, anche se mi sono aggregato da poco – afferma –. Il mister

lo conosco già, mi ha allenato ad Avellino: con lui ho un buon rapporto e spero di ripagare la sua fiducia». Dopo nove anni tra A e B il mediano è sceso in serie C: «Mi hanno convinto tante cose – sottolinea –: il progetto, la società e il tecnico. Più passano i giorni più mi trovo bene».