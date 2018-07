Il mercato dell'Udinese, Pozzo ripesca in Argentina: nel mirino il difensore Senesi

UDINE. Due tasselli per completare l’Udinese, uno in attacco e uno in difesa. Il mantra seguito e dichiarato dalla proprietà bianconera sta trovando riscontro anche sulle frequenze di radio-mercato, “emittente” sempre pronta a spararle grosse pur di fare audience. Il giochino dei nomi che si susseguono giorno dopo giorno è noto, ma a livello giornalistico serve soprattutto a incrociare le fonti in sede di verifica, compito sempre arduo, quanto necessario, per seguire le piste giuste.

Ecco, quella arrivata ieri dall’Argentina, dove Pozzo ha già pescato Musso e Pussetto, ha proprio l’aria di essere una pista più che attendibile, visto che portale sudamericano TvC Sports ha reso nota l’offerta avanzata dai Pozzo per il centrale difensivo Marcos Senesi, in forza al San Lorenzo, con cui ha un contratto in scadenza a giugno 2020. Le credenziali combaciano con il target bianconero, considerato che sarebbe l’ennesimo classe '97 individuato con prospettiva futura, con piede mancino, utile per spostare definitivamente Samir come terzino, dando così a Nuytinck il suo concorrente naturale per il ruolo.

La terza credenziale è fondamentale, visto che Senesi ha passaporto comunitario, esentando quindi problematiche legate all’extra, con i posti già assegnati a Opoku e Vizeu. Certo, tre indizi non bastano per fare una prova, specie in sede di trattative, ma la notizia rimbalzata dall’Argentina si arricchisce con i dettagli, a fronte di un offerta da 3,8 milioni di dollari, gentilmente declinata con rilancio a 5 da parte degli argentini, consapevoli che il ragazzo ha pure addosso gli occhi del Bruges, ma anche del Sassuolo, del Torino e pure di Lazio e Atalanta che ne avevano preso informazioni.



Un’altra pista da seguire con attenzione sposta l’attenzione in attacco e arriva da Genova, con il nome di Gianluca Lapadula accostato ai friulani.

É stata l’emittente Primocanale a parlarne, sbilanciandosi addirittura nella modalità dell’affare, con l'Udinese che avrebbe offerto al Genoa la possibilità di un prestito con diritto di riscatto. Detto che per caratteristiche Lapadula potrebbe anche assecondare l’idea di avere un rinforzo valido per interpretare sia il ruolo di prima e sia quello di seconda punta, bisogna ricordare che il nome di Lapadula era stato accostato anche l’anno scorso all'Udinese.

Un dubbio? Sarebbe il terzo attaccante mancino a servizio, dopo Lasagna e Vizeu, e forse potrebbe incidere sugli schemi d’attacco di Velazquez, che comunque ha bisogno di un’alternativa. Quella extra lusso sarebbe legata al croato Pjaca, al momento una specie

di sogno visto il costo del cartellino (20 milioni) e l’ingaggio da 2 milioni annui.Intanto, da Frosinone si registra una ormai ben trattativa avviata per il passaggio del centrocampista Emilin Ciociaria, là dove potrebbe approdare pure