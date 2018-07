Calendario Serie A. Udinese debutto con il Parma, Cristiano Ronaldo arriva a ottobre

UDINE. Due anni fa la trasferta all'Olimpico con la Roma, l'anno scorso in casa con il Chievo. Stavolta per l'Udinese il battesimo nella serie A 2017-2018 è con il Parma, neo promossa in Serie A. La prima al Friuli contro la Sampdroia il 26 agosto per la seconda di campionato.



Cristiano Ronaldo, il giocatore più atteso del campionato, lo vedremo in campo a Udine il 7 ottobre per l'ottava giornata. Il giorno di Santo Stefano, invece, i bianconeri giocheranno in trasferta con la Spal.



Il calendario

Si inizia sabato 18 agosto alle 18 con il primo anticipo e si finisce domenica 26 maggio con dieci partite in contemporanea alle 20.30. Le squadre si fermeranno quattro volte per gli impegni delle Nazionali: 9 settembre, 14 ottobre, 18 novembre e 24 marzo 2019.

Arriva anche

il “boxing day” natalizio, con turni di campionato in programma il 22, il 26 e il 29 dicembre. Poi i giocatori andranno in vacanza per tornare a giocare il 13 gennaio, con una giornata tutta dedicata agli ottavi di finale di Coppa Italia.Notizia in aggiornamento