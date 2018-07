Mara Navarria è tornata a casa con l’oro mondiale - Foto e video

Bandiere, peluche e palloncini: l'arrivo di Mara Navarria in Friuli è una festa È tornata a casa Mara Navarria, campionessa di spada e oro nei mondiali di scherma. Domenica ha conquistato la medaglia e il primo scalino del podio. Ad attenderla all'aeroporto di Ronchi la sua famiglia e i suoi amici. Il primo abbraccio, però, è per il figlioletto Samuele - L'articolo (Video di Katia Bonaventura)

UDINE. Bandiere del Friuli a raffica, parenti e amici schierati, su tutti il marito-allenatore Andrea, il figlioletto Samuele, i genitori, la sorella Caterina, persino una cugina col pancione e bene in vista sulla maglietta l’auguro della futura nipotina con la scritta: ”zia sei la numero uno”: ecco come all’aeroporto di Ronchi dei Legionari è stata accolta giovedì sera la neocampionessa del mondo di scherma Mara Navarria.

La 33enne di Carlino, che domenica ai Mondiali in Cina, ha sbaragliato tutte nella spada individuale ha abbracciato e ringraziato tutti mostrando orgogliosa la medaglia d’oro.



Già a Roma nel pomeriggio era stata accolta con gli onori dall’Esercito, per il cui gruppo sportivo tira da quando ha lasciato la Gemina San Giorgio, storica società friulana in cui la campionessa aveva mosso i primi passi.

Adesso per Mara, che ha vinto pure la Coppa del mondo 2018 in anticipo grazie al successo ai Mondiali, un po’ di riposo nella sua Carlino prima di altre gare negli Usa già a inizio agosto.Le Olimpiadi di Tokyo 2020 in fondo non sono poi così lontane.