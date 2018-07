Il Pordenone fa subito l’impresa e vola al secondo turno, Albinoleffe ko

BERGAMO. Il bianco muove e vince in una mossa. Il bianco è il Pordenone, che debutta nella nuova stagione con la maglia candida, e dà scacco matto all’Albinoleffe negli ultimissimi minuti della prima sfida di Coppa Italia all’Atleti Azzurri d’Italia.



Il nuovo Pordenone targato Tesser, alla prima gara ufficiale della stagione, scende sul campo di uno degli stadi più vecchi e prestigiosi d’Italia con il 4-3-1-2 tanto caro al tecnico nonostante le numerose assenze, dovute a infortuni e lungaggini burocratiche nei tesseramenti.



In una formazione ancora largamente incompleta, la cui rosa sarà rimpinguata in settimana, la prima novità che balza all’occhio è la presenza a centrocampo nel ruolo di playmaker di Alessandro Lovisa, classe 2001, figlio del presidente Mauro, al debutto da titolare nei professionisti.



Né gli avversari, né i 34 gradi dell’Atleti Azzurri d’Italia sembrano spaventare i neroverdi, che partono subito alla attacco e al 4’ confezionano la prima occasione: Gerardi imbecca in profondità Berrettoni, che conclude sull’esterno della rete. Rete che al 14’ trova Magnaghi, ben imbeccato da Berrettoni, l’arbitro annulla per fuorigioco.



Le emozioni tuttavia latitano, le due squadre si studiano e cercano di evitare guai. L’Albinoleffe non trova spazi in fase offensiva, ma si fa vedere dalle parti di Meneghetti con un paio di conclusioni dalla distanza intorno alla mezz’ora, con Gelli e Agnello.



Al 38’ l’azione migliore degli orobici, con una bella combinazione tra Gelli e Sbaffo e conclusione di quest’ultimo neutralizzata da Meneghetti.



Un minuto dopo la migliore per il Pordenone: Berrettoni, sempre lui, imbecca Gerardi che vede al centro Magnaghi, ma Cortinovis si salva in angolo.



La ripresa si apre con una bella conclusione dai 20 metri di Bombagi che termina alta non di molto.



Ramarri a un passo dal vantaggio al 14’: bella apertura di Bombagi per la corsa di Magnaghi, che controlla, si destreggia in area e batte di sinistro. Il portiere sembra fuori causa, ma Gusu di testa é provvidenziale.



Al 20’ è però l’Albinoleffe ad andare vicinissimo al vantaggio con Gelli, il migliore dei suoi, che avanza sulla trequarti, si accentra e dalla lunga distanza lascia partire un bolide liftato che si stampa sull’incrocio dei pali a Meneghetti battuto.



I neroverdi sono meno brillanti rispetto al primo tempo, accusano la fatica e il caldo e si disuniscono un po’, consentendo ai bergamaschi di spingere sull’acceleratore. Nel finale il neoentrato Colombi per due volte sfiora il gol, nel primo caso “bevendosi” Stefani e costringendo Meneghetti al miracolo.

Ma con il cinismo dei forti, il Pordenone in difficoltà muove e vince in zona Cesarini: bella iniziativa di Ciurria,

subentrato a Berrettoni, galoppata sulla fascia destra, ottimo invito per l’inserimento di Bombagi, quest'ultimo a tu per tu con Cortinovis non sbaglia, regalando al Pordenone un altro appuntamento di grande prestigio: domenica prossima si va all’Adriatico a sfidare il Pescara.