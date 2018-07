Pordenone, è subito beffa: Gavazzi salta l’esordio, il nullaosta non è arrivato

PORDENONE. Sono passati 7 mesi dalla magica notte di San Siro, in cui il Pordenone fu eliminato soltanto ai rigori agli ottavi di coppa Italia. Dalla Milano nerazzurra alla Bergamo di marca Albinoleffe (fischio d’inizio alle 18.30), i neroverdi ripartono dalla competizione che ha regalato loro una pagina, forse irripetibile, di storia. Con un nuovo allenatore, di nome e spessore come Attilio Tesser. Con una squadra sinora soltanto ritoccata. E nella circostanza con un solo nuovo acquisto in campo, il terzino Semenzato.



Gli altri colpi del mercato? Infortunati o in attesa del visto “federale”. Alla prima categoria appartiene il difensore Alberto Barison, fermatosi al termine del ritiro di Arta. Mentre la beffa di un nullaosta che tarda ad arrivare costringerà la stella della campagna di rafforzamento, Davide Gavazzi, a disertare il primo impegno ufficiale della stagione. La defezione dell’ex Avellino accentua una situazione di quasi emergenza, in particolare a centrocampo, reparto in cui già pesava il forfait dell’infortunato Burrai. E pure del giovane Cotali.



In cabina di regia dovrebbe vedersi Lulli (pronto anche il talentuoso Lovisa). Mentre in difesa, al fianco di capitan Stefani, ci sarà Bassoli. In avanti, in attesa si definisca il prestito di Candellone dal Torino, spazio a Magnaghi e Gerardi davanti a Berrettoni.

Per Tesser, dunque, un inizio in salita. In trasferta, al cospetto di una formazione che la scorsa stagione è stata una delle rivelazioni del girone (l’Albinoleffe è rimasto pressoché lo stesso nel corso del mercato) e senza diverse pedine a dir poco importanti. Ma, come riferiamo a parte, il tecnico neroverde non si piange addosso e sprona i suoi a una vittoria che regalerebbe nel turno successivo (domenica prossima) il Pescara di Bepi Pillon. Da affrontare sempre in gara unica allo stadio Adriatico. Il regolamento dice che in caso di parità al novantesimo, si disputeranno due tempi supplementari ed eventualmente si passerà alla lotteria dei calci di rigore.



Intanto, cresce la voglia di Pordenone. Il popolo neroverde la sta manifestando rinnovando il proprio abbonamento per la prossima stagione di serie C. Sono salite a 270 le prelazioni dei vecchi tesserati. Da mercoledì il via alla vendita libera.