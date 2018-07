Kevin Lasagna, il beniamino dei tifosi: «Mi vogliono bene perché in campo do tutto»

Sette gol in cinque amichevoli. Il dato statistico del precampionato di Kevin Lasagna è decisamente confortante. L’attaccante dell’Udinese ha cominciato la stagione come aveva finito quella precedente. Buttandola dentro.

Dietro i numeri di Kevin, però c’è di più, molto di più. Per esempio quella fascia di capitano portata al braccio tutte le volte che Danilo (cioè sempre esclusa l’amichevole di Nova Gorica) non è sceso in campo dal primo minuto. La scelta sembra scontata: con la cessione del difensore brasiliano il nuovo capitano dell’Udinese sarà KL15. Un particolare non da poco al quale bisogna aggiungere la scelta della società di sceglierlo come uomo immagine della nuova campagna abbonamenti. «Non male dopo una sola stagione in questo club», ha commentato il diretto interessato che sarà anche umile e riservato ma che vive anche di soddisfazioni.

Lasagna è entrato nel cuore della gente in una delle stagioni più complicate e difficili della recente storia bianconera. È la conferma che serietà e massimo impegno sono le qualità richieste dal tifoso pronto a perdonarti un gol o una partita sbagliata, non atteggiamenti e comportamenti superficiali o poco professionali. Lasagna parla poco (è sempre disponibile ma in cuor suo le interviste non gli piacciono molto) alle parole preferisce i fatti. In stile tipicamente friulano.

Magari tra un anno sarà il pezzo più pregiato della gioielleria dei Pozzo e tenerlo a Udine diventerà un problema, ma siamo convinti che Kevin saprà avere i comportamenti corretti e le parole giuste per eventualmente separarsi dal Friuli.

Intanto i tifosi si godano i suoi gol e le sue fulminee accelerazioni. A proposito: la velocità massima di punta di KL15 è di 38 chilometri all’ora (è stata calcolata con un sistema a video), quella di Mbappè, tanto per fare il confronto con quello che viene indicato come il nuovo Ronaldo (il brasiliano, tanto per intenderci), arriva a 36 chilometri all’ora. Insomma, pare di capire che a Udine abbiamo il calciatore più veloce del pianeta.

Lasagna, l’ultima volta ci eravamo parlati prima di Udinese-Crotone. Dopo quella partita avete avuto paura di retrocedere?



«Sì. Eravamo messi male in classifica e a quel punto era obbligatorio vincere le ultime partite».



Lei uscì piangendo dal campo quel giorno ...



«Ci tenevo tanto. È stata una reazione nervosa. Non era la prima volta, mi era già capitato da professionista».



La imbarazza o le fa piacere quando la chiamano KL15?



«Nessun imbarazzo, la trovo una cosa simpatica, cominciata dai tifosi del Carpi».



Perché proprio il numero 15?



«Mi era stato dato al Carpi in serie D e da quel momento l’ho sempre tenuto».



Lo scorso anno lei segnò 12 gol saltando due mesi di campionato. Quest’anno l’obiettivo è quota 15?



«Sarebbe un bel traguardo».



Lo scorso anno alla sua prima intervista disse che voleva segnarne più di 5 suo record in A. Non volava troppo basso?



«Bisogna fare un passo alla volta. Oggi è diverso».



Quattro anni fa lei era in B e Cristiano Ronaldo alzava la Champions League. Avrebbe mai immaginato di trovarselo come avversario?



«Mai. Ma l’arrivo in Italia di CR7 sarà un vantaggio per tutti. Il calcio italiano ne guadagnerà in visibilità».



All’Udinese nonostante i risultati non esaltanti i singoli hanno avuto molte offerte. Questo significa che...



«Che le individualità c’erano e ci sono, e infatti abbiamo vissuto una fase della stagione ottima. Non è stato un caso. Il guaio è che nei momenti di difficoltà non siamo riusciti a essere squadra».



Anche attorno a lei c’è stato qualche “rumors”. Bologna, Lazio, addirittura Inter. Meglio protagonista nell’Udinese o comparsa in nerazzurro?



«Per adesso meglio qui. Voglio fare di tutto per portare l’Udinese il più in alto possibile».



Il club l’ha scelta come simbolo della campagna abbonamenti.



«Non male dopo un solo anno in questa società. Mi ha fatto molto piacere quando me l’hanno detto».



Lo scorso anno lei all’inizio non ha brillato, poi è decollato.



«Con Delneri giocavo esterno e facevo un po’ di fatica, Oddo mi ha avvicinato alla porta esaltando le mie caratteristiche».



Prime impressioni dopo quasi un mese di lavoro con Velazquez?



«Si è creata una buona empatia. Mi piacciono i suoi metodi di lavoro: sempre alta intensità e niente lavoro a secco. C’è sempre il pallone senza che per questo il volume del lavoro diminuisca».



Barak non ha voluto rispondere a questa domanda. In ritiro lo scorso anno vi sentivate schiavi come ha detto Jankto?



«Ma dai! Certo che non ci sentivamo degli schiavi!».



Lo scorso anno l’impressione è che quando avete cominciato a perdere sempre siete sì scesi in campo con paura ma anche che la squadra non era così unita. Concorda?



«Diciamo che nel momento di massima difficoltà essere un gruppo più forte ci avrebbe aiutato».



L’arrivo di un dirigente di spessore come Daniele Pradè cosa significa?



«Che la società vuole lottare per obiettivi importanti».



Lasagna si sente un punto di riferimento per i tifosi? E soprattutto è pronto per esserlo?



«La considerazione della gente è sempre gratificante. Se i tifosi mi vogliono bene è perchè si sono accorti che in campo do il cento per cento e non mollo mai. Quando fai questo la gente sta sempre dalla tua parte».



Barak ha detto: «Non mi accontento di 40 punti». Però rispetto agli ultimi due campionati non si vedono squadre materasso...



«Sarà una stagione avvincente da vivere. Noi prima pensiamo a fare 40 punti, poi guardiamo oltre. Sarà importante partire bene, lo scorso anno le prime due sconfitte ci hanno un po’ condizionato».



Comincerete con il Parma che partirà penalizzato. A proposito, non la sorprende che un giocatore esperto come Calaiò mandi quel genere di sms ai colleghi dello Spezia?



«Un po’ sì, ma credo l’abbia fatto in buona fede, senza pensarci. Una leggerezza pagata a caro prezzo».



Lei è social, ma non troppo. Perchè?



«Mai esagerare come in tutte le cose. Poi, specialmente nei momenti difficili, appena pubblichi una cosa ti può essere rinfacciata. Meglio evitare».



Il gol sbagliato lo scorso anno e che avrebbe voluto segnare?



«Ne ho falliti parecchi, ma se devo sceglierne uno dico quello con l’Inter nel ritorno. Eravamo ancora sullo 0-0 e centrai Handanovic in uscita: potevo fare meglio».



Escludendo per ovvie ragioni Ronaldo, Messi e ... i suoi compagni di squadra con chi le piacerebbe fare coppia in attacco?



«Con Mbappe».



Paolo Poggi, uno che da queste parti ha lasciato il segno, ha detto: fossi un giovane un passaggio per l’Udinese non me lo farei mancare nella mia carriera.



«Fate la domanda al meno indicato. Io ho giocato in tutte le categorie, crescendo anno dopo anno. Udine è una tappa consigliabile, ma il

discorso è sempre lo stesso: conta giocare. Io a 14 anni me ne andai dal Chievo perché non vedevo mai il campo».«Ma dov’è il problema? L’importante è che la palla vada dentro. O no?».